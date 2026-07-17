Guillermo Pacheco está presente en el gran partido conformando la terna arbitral. Será su partido número 11 en el Mundial 2026.

España y Argentina juegan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará lograr algo histórico al convertirse en la tercera selección capaz de conseguir un bicampeonato, mientras que La Roja intentará sumar su segunda estrella.

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Después de mucha especulación, la FIFA oficializó este jueves que el árbitro principal de la final de la Copa del Mundo será Slavko Vincic, silbante principal esloveno de 46 años. La buena noticia es que habrá presencia mexicana dentro de la terna arbitral con Guillermo Pacheco.

Guillermo Pacheco será uno de los SBAVAR de la final entre España y Argentina. El ‘Stand-by VAR’ se ocupa de estar sentado dentro de la sala del VAR para comunicarse continuamente con el encargado del VAR, que en este caso es Bastian Dankert.

Este será el partido número 11 en el que Guillermo Pacheco conforma una terna arbitral, lo que demuestra la buena valoración que ha tenido la Comisión de Árbitros de la FIFA con el mexicano. El silbante empezó su recorrido en la Copa del Mundo como VAR del juego entre Qatar y Suiza.

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Guillermo Pacheco en la Liga MX (Getty Images)

Guillermo Pacheco fue árbitro VAR de seis partidos en total, siendo el más importante el de Argentina contra Suiza por los cuartos de final. Luego fue SVAR en dos encuentros, como por ejemplo Francia contra España en la semifinal, y los otros dos restantes AVAR.

Con tan solo 31 años, si Guillermo Pacheco continúa con su progresión lo más probable es que ya sea considerado como silbante principal para el Mundial 2030.

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La terna arbitral completa de España ante Argentina

Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia)

: Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1 : Tomaz Klancnik (Eslovenia)

: Tomaz Klancnik (Eslovenia) Asistente 2 : Andraz Kovacic (Eslovenia)

: Andraz Kovacic (Eslovenia) 4° Árbitro : Adham Makhadmeh (Jordania)

: Adham Makhadmeh (Jordania) 5° Árbitro : Mohammad Alkalaf (Jordania)

: Mohammad Alkalaf (Jordania) VAR : Bastian Dankert (Alemania)

: Bastian Dankert (Alemania) AVAR : Nicolas Gallo (Colombia)

: Nicolas Gallo (Colombia) SVAR : Khamis Al Marri (Qatar)

: Khamis Al Marri (Qatar) SBVAR : Tatiana Guzman (Nicaragua)

: Tatiana Guzman (Nicaragua) SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

En síntesis