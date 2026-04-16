El inicio de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca (11 de junio) y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, continúa revelando detalles de lo que será esta inédita cita mundialista por distintos motivos.

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El cambio más importante es que será el primer Mundial con 48 equipos y luego habrá otros factores como las pausas de hidratación reglamentarias (sin importar las condiciones climáticas) o el show de medio tiempo en la final. Y es precisamente sobre esto último que habló Infantino en una reciente entrevista.

Esta es una tradición de la NFL (liga de futbol americano de Estados Unidos) y ya se implementó en la final del Mundial de Clubes 2025 con la presentación de J Balvin, Doja Cat, Tems y Coldplay. Ahora, uno de ellos repetirá también en el la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de Coldplay. Así lo contó el propio Infantino en el último evento de Semafor World Economy: “Tendremos el primer show de medio tiempo de la historia con la presencia de Chris Martin y Coldplay. Todavía no puedo decirte qué artistas se van a presentar, pero hay más de uno y será el show más grande de la historia”.

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FIFA President Gianni Infantino tells Semafor that the World Cup’s halftime show will have “more than one” artist performing.



It will be curated by Chris Martin & Coldplay. pic.twitter.com/rINtpSrydV — Pop Base (@PopBase) April 15, 2026

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Otras celebridades de otros deportes se involucrarán en el Mundial 2026

En la misma charla, Infantino adelantó: “Estamos involucrando a todo tipo de celebridades que te puedas imaginar, de otros deportes, en la Copa del Mundo. Quiero decir, Tom Brady, Shaquille O’Neal, etc”.

En síntesis

Gianni Infantino confirmó el primer show de medio tiempo para la final del Mundial 2026 .

confirmó el primer show de medio tiempo para la final del . La banda Coldplay encabezará el espectáculo musical el próximo 11 de junio de 2026.

encabezará el espectáculo musical el próximo de 2026. El torneo contará con 48 equipos e incluirá celebridades como Tom Brady y Shaquille O’Neal.