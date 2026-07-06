El comunicado de Gianni Infantino por el caso de Folarin Balogun y los dichos de Donald Trump

La suspensión de la sanción de Folarin Balogun por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA generó mucha polémica. El delantero de los Estados Unidos fue expulsado ante Bosnia y se suponía que no iba a poder jugar contra Bélgica por el Mundial 2026, pero fue habilitado.

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La controversia aumentó este lunes cuando el propio Donald Trump confesó que llamó a Gianni Infantino para intentar que le quiten la sanción a Folarin Balogun, que finalmente es lo que ocurrió. Luego el presidente de la FIFA emitió un comunicado dando detalles de lo sucedido.

El comunicado de Gianni Infantino

“He tomado conocimiento de los comentarios públicos relativos a la decisión de la Comisión Disciplinaria independiente de la FIFA sobre la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”, comenzó el comunicado difundido a través de FIFA Media.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Funcionan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y resuelven los casos basándose en la normativa aplicable y en los hechos concretos que se les presentan. Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol, y debe respetarse en todo momento”.

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Gianni Infantino con Donald Trump (Getty Images)

Por otra parte, Gianni Infantino reconoció la charla con Donald Trump: “Sí, hablo habitualmente con el presidente de los Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA y, en este caso concreto, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, responsables gubernamentales, figuras del mundo del fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre temas muy diversos. Durante nuestra conversación, le expliqué que estaba en curso un proceso judicial en el que intervenían los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”.

“Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA en cuanto se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y otras veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan. Que una decisión nos guste o no a nivel personal es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el Estado de derecho es lo que protege en todo momento la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA”, concluyó el comunicado del presidente de la FIFA.

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A Folarin Balogun no es que se le quitó la sanción sino que entró en suspensión el castigo de un partido. De esta manera, Mauricio Pochettino podrá usar a su goleador para el encuentro de este lunes contra Bélgica buscando clasificar a los cuartos de final del Mundial.

En síntesis