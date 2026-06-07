¿Dónde y en qué estadio juegan Marruecos vs. Noruega por el amistoso internacional?

Marruecos y Noruega se enfrentan este domingo 7 de junio en uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA. Enterate en qué estadio se disputa el encuentro y dónde será la sede del compromiso previo al Mundial 2026.

El ambiente mundialista se siente cada vez más cerca ya que desde hace varios días se están disputando partidos amistosos y los aficionados no ven la hora de que comience la Copa del Mundo 2026. Las selecciones aprovechan estos encuentros para llegar de la mejor manera posible a una cita que promete paralizar al planeta fútbol.

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La agenda continúa este domingo después de un sábado muy cargado de actividad internacional. Hubo varios encuentros atractivos durante las últimas jornadas y los entrenadores siguen sacando conclusiones importantes antes del debut de sus equipos en el torneo.

Uno de los partidos que más promete es el que protagonizarán Marruecos y Noruega. Ambos países llegan con buenas expectativas y buscarán cerrar su preparación con una actuación positiva en lo que será su última presentación antes del inicio del Mundial.

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El encuentro comenzará a las 13:00 horas de la CDMX y será una buena oportunidad para que los dos seleccionados ajusten los últimos detalles. Además, los cuerpos técnicos podrán observar el estado de sus futbolistas antes de afrontar la competencia oficial.

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Los marroquíes tendrán un desafío de alto voltaje en su estreno mundialista, ya que debutarán el próximo 13 de junio frente a Brasil. Por el lado de Noruega, su primer compromiso será el 16 de junio cuando se mida ante Irak con la intención de comenzar con el pie derecho.

¿Dónde juegan Marruecos vs. Noruega por el amistoso internacional?

El partido entre Marruecos y Noruega se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Allí se jugará uno de los amistosos más interesantes de la jornada, en la antesala del comienzo del Mundial 2026.

En sintesis

El partido amistoso entre Marruecos y Noruega comenzará a las 10:30 horas de la CDMX.

y Noruega comenzará a las 10:30 horas de la CDMX. La selección de Marruecos debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Brasil.

debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Brasil. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.