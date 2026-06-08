¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional

Francia es una de las grandes candidatas a quedarse con el Mundial 2026 en esta edición y se sigue preparando para llegar al torneo internacional de la mejor manera posible. Hace unos días atrás, el equipo de Didier Deschamps disputó su primer encuentro amistoso y el nivel no fue el mejor, ya que perdieron por 2-1 ante Costa de Marfil tras comenzar ganando por 1-0.
Sin embargo, este lunes tendrán la oportunidad de revancha en lo que será su última prueba antes del comienzo del torneo. Del otro lado estará Irlanda del Norte, una selección que buscará dar la sorpresa frente a uno de los equipos más poderosos del mundo.
Desde las 13:10 hs de la CDMX, Francia será local debido a que el encuentro se disputará en Lille. Una vez finalizado el compromiso, los franceses ya estarán pensando en emprender viaje hacia Estados Unidos para enfocarse de lleno en su estreno mundialista.
El debut de Les Bleus será el próximo 16 de junio frente a Senegal, en un encuentro que genera una enorme expectativa. Por eso, Deschamps aprovechará este amistoso para darle rodaje a sus jugadores y definir los últimos detalles.
Alineación de Francia para recibir a Irlanda del Norte
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Ibrahima Konaté
- Dayot Upamecano
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- N’Golo Kanté
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Kylian Mbappé
- Marcus Thuram
Alineación de Irlanda del Norte para visitar a Francia
¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY Lunes 8 de junio en la previa del Mundial 2026?
- Conor Hazard
- Trai Hume
- Eoin Toal
- Ciaron Brown
- Terry Devlin
- Shea Charles
- Ethan Galbraith
- Justin Devenny
- Patrick Kelly
- Jamie Donley
- Isaac Price
En sintesis
- El entrenador Didier Deschamps dirigirá el último amistoso de Francia ante Irlanda del Norte.
- El partido de Francia comenzará hoy a las 13:10 horas de la CDMX.
- La selección francesa debutará en el Mundial el 16 de junio contra Senegal.