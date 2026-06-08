¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional

El seleccionado europeo tiene su última prueba antes de lo que será su debut oficial en la competición internacional.

Francia es una de las grandes candidatas a quedarse con el Mundial 2026 en esta edición y se sigue preparando para llegar al torneo internacional de la mejor manera posible. Hace unos días atrás, el equipo de Didier Deschamps disputó su primer encuentro amistoso y el nivel no fue el mejor, ya que perdieron por 2-1 ante Costa de Marfil tras comenzar ganando por 1-0.

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Sin embargo, este lunes tendrán la oportunidad de revancha en lo que será su última prueba antes del comienzo del torneo. Del otro lado estará Irlanda del Norte, una selección que buscará dar la sorpresa frente a uno de los equipos más poderosos del mundo.

Desde las 13:10 hs de la CDMX, Francia será local debido a que el encuentro se disputará en Lille. Una vez finalizado el compromiso, los franceses ya estarán pensando en emprender viaje hacia Estados Unidos para enfocarse de lleno en su estreno mundialista.

El debut de Les Bleus será el próximo 16 de junio frente a Senegal, en un encuentro que genera una enorme expectativa. Por eso, Deschamps aprovechará este amistoso para darle rodaje a sus jugadores y definir los últimos detalles.

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Alineación de Francia para recibir a Irlanda del Norte

Mike Maignan

Jules Koundé

Ibrahima Konaté

Dayot Upamecano

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

N’Golo Kanté

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Marcus Thuram

Alineación de Irlanda del Norte para visitar a Francia

Conor Hazard

Trai Hume

Eoin Toal

Ciaron Brown

Terry Devlin

Shea Charles

Ethan Galbraith

Justin Devenny

Patrick Kelly

Jamie Donley

Isaac Price

En sintesis

El entrenador Didier Deschamps dirigirá el último amistoso de Francia ante Irlanda del Norte.

dirigirá el último amistoso de Francia ante Irlanda del Norte. El partido de Francia comenzará hoy a las 13:10 horas de la CDMX.

comenzará hoy a las 13:10 horas de la CDMX. La selección francesa debutará en el Mundial el 16 de junio contra Senegal.