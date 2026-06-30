¿Hay tiempo extra o penales en México vs. Ecuador en caso de empate por el Mundial 2026?

Conoce cómo será la definición del encuentro correspondiente a los 16avos de final en caso de igualdad al término de los 90 minutos.

La ilusión de México de llegar al quinto partido de un Mundial comienza este martes con el duelo ante Ecuador por los 16avos de final. En el Estadio Azteca se disputará uno de los emparejamientos más reñidos de los 32 mejores equipos de la competencia, que puede extenderse por demás debido a la paridad que se espera entre ambos equipos, capaz de no encontrar un ganador al término de los 90 minutos.

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México llega a esta instancia tras liderar el Grupo A con puntaje perfecto y valla invicta. De esa manera, el equipo comandado por Javier Aguirre obtuvo la posibilidad de medirse con un mejor tercero que finalmente terminó siendo el combinado sudamericano. Entre duelo de latinos es sabido que reina la intensidad y el temor a perder, por lo que el espectáculo puede ampliarse hasta bien entrada la noche.

Como se trata de un compromiso que necesita un ganador sí o sí para encontrar un nuevo clasificado a octavos de final, no es válido que el encuentro termine igualado. En ese sentido, está abierta la posibilidad de jugar un tiempo extra y una posterior tanda por penales.

¿Hay tiempo extra en México vs. Ecuador?

Sí. En caso de empate tras los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos períodos. Si alguno de los equipos consigue la ventaja durante ese lapso, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Hay penales si persiste el empate?

Si luego de los 30 minutos de tiempo extra el marcador continúa igualado, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cada selección ejecutará cinco remates desde los doce pasos y, si la igualdad continúa, patearán un penal cada uno hasta definir el ganador.

En síntesis