Los mejores memes y reacciones de la victoria de México ante Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

El Tri clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, estiró su invicto y las redes sociales estallaron.

México está en los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado comandado por Javier Aguirre dio una gran muestra de personalidad y venció a Ecuador por 2-0 en Ciudad de México para meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa del Mundo.

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Los aficionados no solo apoyaron al Tri las gradas del Estadio Azteca, sino que muchos también jugaron un partido aparte en las redes sociales con una infinidad de memes y reacciones a lo largo de todo el partido. Repasa lo mejor a continuación.

Los mejores memes y reacciones de México vs. Ecuador

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Gilberto Mora con solo 17 años, 8 meses y 17 días bailando a la defensa europea de Ecuakong: pic.twitter.com/elVxIzAC6x — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) July 1, 2026

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Julian Quiñones hoy con los centrales de ecuador: pic.twitter.com/URCnltkNwl — JuA/N José 🇳🇬 (@verdolaga_8916) July 1, 2026

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HOY MAS QUE NUNCA VIVA MÉXICO, VIVA RAUL PAPI JIMENEZ, VIVA JULIAN QUIÑONES, VIVA MÉXICOOO Y SI, SÍ?



pic.twitter.com/Kkmfoii14g — MADRE🇲🇽 (@madrekenia) July 1, 2026

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