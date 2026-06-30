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Mundial 2026

Los mejores memes y reacciones de la victoria de México ante Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

El Tri clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, estiró su invicto y las redes sociales estallaron.

Los aficionados de México jugaron un partido aparte en las redes sociales
© Captura de pantallaLos aficionados de México jugaron un partido aparte en las redes sociales

México está en los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado comandado por Javier Aguirre dio una gran muestra de personalidad y venció a Ecuador por 2-0 en Ciudad de México para meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa del Mundo.

Los aficionados no solo apoyaron al Tri las gradas del Estadio Azteca, sino que muchos también jugaron un partido aparte en las redes sociales con una infinidad de memes y reacciones a lo largo de todo el partido. Repasa lo mejor a continuación.

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