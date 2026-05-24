Irán entrenará en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, Baja California. El conjunto asiático jugará dos partidos en Los Ángeles.

Las dificultades siguen apareciendo para la Selección de Irán en la previa al inicio del Mundial 2026. En este caso, el conjunto asiático ha estado obligado a mudar su campamento de concentración de Estados Unidos a México por un motivo en particular.

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La decisión de la Federación de Futbol de Irán se debe a un problema de visado a la hora de ingresar a los Estados Unidos. Por esta razón, las autoridades eligieron Tijuana como la nueva sede por su cercanía con California, donde irán jugará dos de sus tres partidos de Fase de Grupos.

“Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA nuestra solicitud ha sido aceptada. Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico“, comentó Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol. El Centro Xoloitzcuintle fue la ciudad deportiva elegida por FIFA como base de entrenamiento.

Irán jugará dos partidos en el Estadio SoFi de Los Ángeles (Getty Images)

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“Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, agregó el directivo asiático, aunque aún no está claro cómo logrará Irán para hacer que todos los integrantes consigan la visa para ingresar a los Estados Unidos para el Mundial.

En un principio el combinado asiático se iba a concentrar en Tucson, Arizona. Pero este cambio le ha generado incluso mejores sensaciones a Irán: “El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona. Es una ventaja considerable“, aseguró Mehdi Taj.

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Los partidos de Fase de Grupos de Irán

Jornada 1: Irán-Nueva Zelanda | 15 de junio | Los Ángeles

Jornada 2: Bélgica-Irán | 21 de junio | Los Ángeles

Jornada 3: Irán-Egipto | 26 de junio | Seattle

En síntesis