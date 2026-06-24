Guía de clasificación de los mejores terceros para el Mundial 2026: Formato y reglas

Con el nuevo formato de 48 selecciones, el Mundial 2026 no solo clasificará a los dos primeros de cada grupo. Ocho de los 12 equipos que finalicen en el tercer puesto también avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que cada punto, gol y diferencia de tantos será clave para definir quiénes siguen en carrera y quiénes quedan eliminados.

La Copa del Mundo 2026 representará un cambio de paradigma en el fútbol global. Con un incremento a 48 selecciones y la implementación de 12 grupos integrados por 4 combinados, el torneo estrenará los dieciseisavos de final.

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Este formato introduce una mecánica innovadora que permitirá el acceso a la fase de eliminación directa a 8 de los 12 mejores terceros lugares. Esta normativa, ausente desde el Mundial de Estados Unidos 1994, redefine la estrategia en la etapa de grupos y ofrece una oportunidad extendida a equipos que anteriormente habrían sido eliminados.

Funcionamiento del sistema de mejores terceros en 2026

La FIFA ha diseñado este esquema para garantizar la competitividad hasta la última jornada y equilibrar el alto número de participantes. Del total de 48 equipos, 24 selecciones obtendrán su pase automático al liderar o quedar en segundo puesto de sus sectores. Los 8 cupos restantes se asignarán a los mejores terceros mediante un estricto protocolo de desempate dictado por el reglamento.

Este ajuste estructural implica que dos de cada tres participantes avanzarán de fase, favoreciendo a naciones con menor trayectoria mundialista. Además, introduce nuevas variables tácticas: la diferencia de goles mínima y el control de amonestaciones para el Fair Play serán determinantes para la clasificación.

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Jerarquía y criterios de desempate para terceros

Para determinar qué selecciones avanzan, el reglamento FIFA establece un orden de prioridad para comparar a los 12 terceros en una tabla única. Los factores decisivos son, en orden: puntos acumulados, diferencia de goles, cantidad de goles anotados, Fair Play (basado en tarjetas) y posición en el ranking FIFA. En caso de igualdad absoluta tras estos filtros, se procederá a un sorteo. Bajo este esquema, solo los 4 terceros con menor rendimiento se despedirán del torneo. \

\ \ Puntos:\ Se otorgan \ 3 por ganar, 1 por empatar y 0 por perder\ , siendo la base de la clasificación.\

Se otorgan \ , siendo la base de la clasificación.\ \ \ Diferencia de goles:\ Balance entre tantos marcados y recibidos en los tres duelos grupales.\

Balance entre tantos marcados y recibidos en los tres duelos grupales.\ \ \ Goles a favor:\ Sumatoria total de anotaciones realizadas.\

Sumatoria total de anotaciones realizadas.\ \ \ Juego Limpio:\ Deducción por tarjetas recibidas: amarilla (−1), roja directa (−3) y doble amarilla (−3).\

Deducción por tarjetas recibidas: amarilla (−1), roja directa (−3) y doble amarilla (−3).\ \ \ Ranking FIFA:\ Clasificación mundial oficial vigente al momento del sorteo de los grupos.\

Clasificación mundial oficial vigente al momento del sorteo de los grupos.\ \ \Sorteo:\ Recurso final ante un empate total en los puntos anteriores.\ \

Puntuación necesaria para clasificar

Tomando como referencia la Euro 2016 y la Euro 2020, las estadísticas sugieren que alcanzar 4 puntos garantiza el pase, mientras que con 3 puntos existe un 75% de probabilidad de avanzar. No obstante, con la escala del Mundial 2026, se espera que la competencia por esos cupos sea máxima.

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El objetivo para las selecciones es sumar entre 3 y 4 unidades. Lograr una victoria y un empate suele ser suficiente, aunque dos empates y un revés mantienen opciones reales. Esto abre el panorama para naciones como Haití, Curazao o Cabo Verde, que podrán competir por la clasificación sin la obligación de superar a las potencias tradicionales.

Asignación de cruces en dieciseisavos de final

Para asegurar el equilibrio deportivo, los 8 terceros clasificados se enfrentarán exclusivamente a líderes de grupo, evitando cruces contra segundos lugares. La FIFA emplea una tabla con 495 combinaciones preestablecidas para definir estos enfrentamientos de forma automatizada y transparente.

Los emparejamientos se confirmarán el 27 de junio de 2026, tras concluir la fase de grupos. La organización procesará los datos en menos de una hora para que los equipos conozcan a sus rivales antes del inicio de la siguiente ronda, fijada para el 28 de junio.

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Grupos con potencial para terceros competitivos

El análisis del ranking FIFA sugiere sectores donde el tercer puesto podría ser muy disputado. En el Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania), el dominio argentino podría permitir que un tercero sume hasta 5 puntos. Igualmente, el Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia), por su paridad, facilitaría un tercer clasificado con alta puntuación.

Escenarios similares se prevén en el Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador) y el Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda). En estos grupos, la competitividad media favorece que el tercer lugar logre los 3 o 4 puntos necesarios para llegar a la fase que culminará el 19 de julio de 2026.

Contexto histórico del formato

Aunque renovado, este sistema cuenta con antecedentes en la FIFA, habiéndose aplicado en los mundiales de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994 con 24 selecciones. En 1986, equipos como Bulgaria, Uruguay, Polonia y la URSS aprovecharon esta vía para avanzar.

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La gran novedad para 2026 es el volumen: 8 terceros avanzarán en lugar de 4. Este formato institucionaliza la segunda oportunidad, recordando casos como el de Portugal

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