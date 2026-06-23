¿Guillermo Ochoa no jugará por lesión?

Luego de que México ya hubiera clasificado a los dieciseisavos de Final del Mundial 2026, todo indicaba que Javier Aguirre haría modificaciones para este próximo juego ante República Checa. Uno de estos cambios, sería precisamente el de Guillermo Ochoa, como una especie de homenaje para que jugara su sexta Copa del Mundo.

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Sin embargo, más allá de que hiciera el cambio por Raúl Rangel que estuvo muy bien ante Corea del Sur, habría otra situación que parecía que no podría jugar este partido y es que Azteca Deportes compartió un video en el que se ve que antes de este encuentro, en la práctica, Memo sufrió una lesión en el tobillo que encendía las alarmas.

¿Qué le pasó a Memo Ochoa?

En el video que comparten se puede ver cómo la pierna izquierda se le queda atorada en el césped, incluso levanta el pasto. Inmediatamente, Aguirre se acerca al futbolista que se queda unos minutos sentado y posteriormente se pone de pie para ver que todo esté bien. En primera instancia se veía todo tranquilo, pero hacía movimientos para saber qué podía ser.

¡Se encendieron las alarmas con Ochoa!😬🚨



En arquero mexicano tuvo problemas durante la práctica de hoy previo al juego ante Chequia, aquí las imágenes que solo la #WarriorCam pudo captar 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa… pic.twitter.com/hdLRsGK4dN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

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Claramente que después de esto, fue una de las preguntas obligadas en la conferencia de prensa, por lo que cuestionaron al “Vasco” respecto a que el jugador podría perderse el duelo, en caso de que lo necesitara por una lesión en el entrenamiento de este martes, por lo que confirmó la situación de Ochoa con respecto al video.

“Sí se resbaló, yo estaba cerca, pensé que había sido la rodilla, pero no, un poco la cadera, pero ya entrenando estará muy bien físicamente”, con esto apaga esas alarmas que estaban encendidas con respecto de que el portero habría sufrido una lesión que le impediría estar como una opción para el día de mañana, pero todo quedó aclarado.

En síntesis

El portero Guillermo Ochoa jugará su sexto torneo si debuta frente a República Checa.

jugará su sexto torneo si debuta frente a República Checa. El entrenador Javier Aguirre descartó una lesión grave del arquero tras un resbalón.

descartó una lesión grave del arquero tras un resbalón. La Selección de México ya clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.