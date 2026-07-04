Harry Kane describió en 3 palabras lo que será jugar en el Estadio Azteca ante México por el Mundial 2026

La estrella del equipo europeo no se deja intimidar por el escenario en el que buscará la clasificación a cuartos de final.

Inglaterra se prepara para un duelo de alta tensión este domingo 5 de julio frente al anfitrión México, en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro ante México se disputará en el Estadio Azteca, en un marco que promete ser totalmente hostil para el conjunto europeo. En la previa, Harry Kane tomó la palabra para palpitar el ambiente y dejar en claro la postura con la que su equipo saltará al campo de juego.

Publicidad

El delantero estrella insistió en que el plantel británico está listo para “escribir su propia historia” en la capital mexicana, un escenario que evoca fantasmas del pasado para los ingleses. Kane recordó inevitablemente el histórico antecedente de hace cuarenta años en ese mismo césped, cuando el gol de la “Mano de Dios” de Diego Maradona dejó a Inglaterra fuera del Mundial de 1986.

La opinión de Harry Kane sobre el Estadio Azteca

“México va a ser especial por el ambiente, los aficionados, el estadio en sí. Un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo. Cuando piensas en un gran partido del Mundial, este es probablemente el más grande en cuanto a ambiente. Estamos muy ilusionados con la experiencia”, expresó Kane ante los medios.

Harry Kane es el gran capitán de la selección de Inglaterra. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Además del poderío del rival, el combinado europeo deberá batallar contra las exigentes condiciones geográficas de la Ciudad de México, ubicada a más de 2,240 metros de altura sobre el nivel del mar. Este factor físico encendió las alarmas en el cuerpo técnico británico durante la semana de preparación, ya que el menor porcentaje de oxígeno suele pasar factura a los equipos que no están habituados a competir en la altitud.

FIFA barajó seriamente la posibilidad de modificar el cronograma del encuentro para trasladarlo al mediodía de México, buscando evitar las altas horas de humedad vespertina. Sin embargo, tras analizar las pautas televisivas y los acuerdos comerciales previos, la propuesta fue descartada y el compromiso se mantuvo firme en su horario original de las 18:00 horas.

En síntesis

Declaraciones del capitán: Harry Kane destacó el valor de enfrentar al anfitrión en un escenario tan emblemático como el Estadio Azteca, asegurando que el vestuario de los Tres Leones se encuentra motivado por jugar ante una atmósfera que definió como “una de las más grandes del fútbol”.

Harry Kane destacó el valor de enfrentar al anfitrión en un escenario tan emblemático como el Estadio Azteca, asegurando que el vestuario de los Tres Leones se encuentra motivado por jugar ante una atmósfera que definió como “una de las más grandes del fútbol”. Fantasmas del pasado: El delantero del Bayern Múnich reconoció la carga histórica que evoca el césped de la capital mexicana, recordando la eliminación inglesa a manos de Diego Maradona en el Mundial de 1986, pero remarcó que el grupo actual está enfocado en escribir su propia historia.

El delantero del Bayern Múnich reconoció la carga histórica que evoca el césped de la capital mexicana, recordando la eliminación inglesa a manos de Diego Maradona en el Mundial de 1986, pero remarcó que el grupo actual está enfocado en escribir su propia historia. El factor geográfico: La delegación británica es consciente del reto físico que implican los más de 2,240 metros de altitud de la Ciudad de México, condición que ha obligado al cuerpo técnico a planificar minuciosamente la dosificación de energías.