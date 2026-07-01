¿Harry Kane preocupado por el México vs Inglaterra?

Este miércoles ya se definió el rival de México para los octavos de final y es que aunque la República Democrática del Congo comenzó ganando el encuentro, fue precisamente Harry Kane quien con un doblete le dio a la escuadra inglesa el pase a la siguiente ronda, eliminando así a su rival y preparándose para este duelo con el Tricolor.

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El delantero está teniendo un buen Mundial y estas dos últimas anotaciones lo ponen como un peligro para el cuadro de Javier Aguirre, ya que tiene hasta el momento tras cuatro partidos, el equipo mexicano no tienen ningún gol recibido, pero precisamente sería el inglés quien podría romper esta racha que se tiene en una fase importante.

Harry Kane sabe que el Estadio Azteca pesará

Sin embargo, todo parece indicar que Kane también considera una situación importante en el equipo Tricolor, y es que más allá de lo físico con la altura y las estrellas con las que cuentan, saben que la presión de jugar en el Estadio Azteca, con la gente que ha tenido un impacto bueno en el equipo será una de las cosas más complicadas.

“México en México es tan grande como puede ser en la Copa del Mundo. El ambiente será increíble. Será difícil por muchas razones. Pero si quieres ser campeón del mundo, tienes que superar partidos difíciles y muy buenos equipos, como México en casa. Tenemos que estar listos. Será muy difícil, muy difícil. Creo que ellos han ganado todos sus partidos en el torneo. Están jugando en casa y sus aficionados los van a apoyar mucho. Iremos ahí, los vamos a analizar como a cada oponente y vamos a ir con respeto”. Harry Kane

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Aún así, Harry tiene claro que los partidos difíciles se tienen que cumplir en camino a salir campeones, si ese es el objetivo tienen que superar todas estas cuestiones, por lo que están seguros que van a trabajar de manera muy minuciosa para conocer los puntos débiles del equipo del “Vasco” para poder dar un buen partido.

En síntesis