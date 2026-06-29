Quién es Jalal Jayed, el árbitro que dirige Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026

El árbitro marroquí Jalal Jayed protagonizará su tercera aparición en el Mundial 2026 y dirigirá a Alemania por segunda vez en esta edición.

Siguen disputándose los 16avos de Final de la Copa de Mundo 2026 y todo está listo para la disputa de uno de los partidos más esperados en esta ronda. HOY lunes 29 de junio, desde las 14:30 horas (CDMX), Alemania y Paraguay se enfrentan en el Gillette Stadium de Boston, Foxborough, por la clasificación.

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Por decisión de la FIFA, Jalal Jayed recibió la asignación para ser el árbitro central en el juego entre europeos y sudamericanos. Será la tercera vez que dirigirá en esta edición mundialista, después de haber estado al frente de dos juegos en la Fase de Grupos que terminaron con gran diferencia de goles.

Perfil profesional del árbitro marroquí Jalal Jayed

Nacido en Marruecos el 23 de marzo de 1987. A sus 39 años se encuentra dirigiendo por primera vez en una justa mundialista. Ya estuvo a cargo de impartir justicia en el 7-1 de Alemania contra Curazao y en el 5-0 de Portugal ante Uzbekistán, correspondientes a las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos. Ahora está listo para hacer su tercera presentación: otra vez con los germánicos, pero en esta ocasión con Paraguay como rival de turno.

Jalal Jayed cuenta con experiencia comprobada dentro de África. Ya tiene en su haber 76 partidos pitados en la Botola Pro Inwi (Primera División de Marruecos) y también cuenta con apariciones en campeonatos de clubes y selecciones organizados por la CAF. Es uno de referentes del arbitraje en su continente.

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Jalal Jayed vuelve a dirigir a Alemania en la Copa del Mundo 2026 (Getty Images)

Las estadísticas principales de la carrera de Jalal Jayed

121 partidos dirigidos

396 tarjetas amarillas mostradas

11 futbolistas expulsados

60 penales pitados

La terna arbitral completa para Alemania vs. Paraguay

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Árbitro principal: Jalal Jayed (Marruecos)

Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Cuarto árbitro: Ma Ning (China)

Quinto árbitro: Zhou Fei (China)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

En síntesis