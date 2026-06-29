Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final según la IA

La Naranja y Los Leones del Atlas chocan en lo que promete ser uno de los partidos más parejos del día. ¿Quién se lo lleva?

Países Bajos y Marruecos se enfrentan hoy, lunes 29 de junio de 2026, a las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Monterrey, en una llave de eliminación directa. Estos seleccionados se ven las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 (a partido único) y el contexto inmediato sostiene un ligero favoritismo para el equipo neerlandés.

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La diferencia pasa más por la pegada reciente que por una distancia amplia entre planteles. La Naranja dio dos golpes de autoridad en este Mundial con el 5-1 sobre Suecia y el 3-1 ante Túnez, mientras que Marruecos también dejó señales serias con el 1-1 frente a Brasil, el 1-0 sobre Escocia y la remontada ante Haití.

En Bolavip, la lectura de la Inteligencia Artificial para este cruce es clara: el conjunto neerlandés llega mejor respaldado para avanzar, aunque por un margen estrecho.

¿Qué dijo la IA sobre Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026?

“Países Bajos 2-1 Marruecos“. Esa es la proyección editorial asistida por IA de Bolavip para este cruce de la Copa del Mundo. El marcador encaja con la forma reciente, con la producción ofensiva de ambos y con un contexto que pone al conjunto neerlandés apenas por delante, pero sin dejar de lado que Marruecos llega invicto en sus últimos cinco partidos.

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Brian Brobbey es el arma más peligrosa de Países Bajos en ataque (Getty Images)

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Países Bajos sobre Marruecos

Mejor respaldo reciente del conjunto neerlandés: el equipo llega con dos victorias contundentes dentro del torneo, el 5-1 sobre Suecia y el 3-1 ante Túnez , además de un balance general de 3V-1E-1D en sus últimos cinco partidos. Marruecos llega invicto en ese mismo tramo con 3 victorias y 2 empates , y con resultados de peso como el 1-1 ante Brasil , el 1-0 sobre Escocia y el 4-2 frente a Haití . Por eso la ventaja existe, pero el margen es corto.

el equipo llega con dos victorias contundentes dentro del torneo, el y el , además de un balance general de en sus últimos cinco partidos. llega invicto en ese mismo tramo con , y con resultados de peso como el , el y el . Por eso la ventaja existe, pero el margen es corto. La pegada ofensiva del conjunto neerlandés explica el favoritismo: en sus últimos 3 partidos mundialistas , la Naranja marcó 10 goles , una cifra que ordena buena parte de la previa. Ante Túnez produjo 19 tiros y 1.646 xG , y frente a Suecia convirtió 5 goles con 2.191 xG . Marruecos, de todos modos, también llega con argumentos reales en ataque: suma 6 goles en sus últimos 3 partidos del Mundial y contra Haití registró 19 tiros , 12 a portería y 2.129 xG . La lectura no es de dominio absoluto, sino de una selección neerlandesa un poco más incisiva.

en sus últimos , la Naranja marcó , una cifra que ordena buena parte de la previa. Ante produjo y , y frente a convirtió con . Marruecos, de todos modos, también llega con argumentos reales en ataque: suma y contra registró , y . La lectura no es de dominio absoluto, sino de una selección neerlandesa un poco más incisiva. Marruecos tiene con qué incomodar y por eso el margen proyectado es estrecho: los dos equipos han recibido goles recientemente, algo que encaja mejor con un 2-1 que con un 1-0 o una goleada. Ouahbi describió al conjunto neerlandés como un equipo “muy eficaz”, pero esa misma previa también dejó claro que Marruecos llega para competir en serio. Ahí entra otro detalle útil: Ismael Saibari ya mostró esa capacidad de sorprender temprano con su tanto a los 72 segundos ante Escocia. Incluso con el favoritismo neerlandés, el partido no se perfila cómodo.

En síntesis

19:00 horas (CDMX) se enfrentan Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey.

se enfrentan Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey. 10 goles anotó Países Bajos en sus últimos tres partidos del Mundial 2026.

anotó Países Bajos en sus últimos tres partidos del Mundial 2026. 72 segundos tardó Ismael Saibari de Marruecos en marcarle un gol a Escocia.