¿Hay tiempo extra o penales en Portugal vs. Croacia en caso de empate por el Mundial 2026?

Conoce cómo será la definición del encuentro correspondiente a los 16avos de final en caso de igualdad al término de los 90 minutos.

La ilusión de Portugal de validar su estatus de candidato en el Mundial comienza este jueves con el duelo ante Croacia por los 16avos de final. Desde las 17:00hs del Centro de México se disputará uno de los emparejamientos más reñidos de los 32 mejores seleccionados de la competencia, que puede extenderse por demás debido a la paridad que se espera entre ambos equipos, capaz de no encontrar un ganador al término de los 90 minutos.

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Como se trata de un compromiso que necesita un ganador sí o sí para encontrar un nuevo clasificado a octavos de final, no es válido que el encuentro termine igualado. En ese sentido, está abierta la posibilidad de jugar un tiempo extra y una posterior tanda por penales.

¿Hay tiempo extra en México vs. Ecuador?

Sí. En caso de empate tras los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos períodos. Si alguno de los equipos consigue la ventaja durante ese lapso, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.Publicidad

¿Hay penales si persiste el empate?

Si luego de los 30 minutos de tiempo extra el marcador continúa igualado, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cada selección ejecutará cinco remates desde los doce pasos y, si la igualdad continúa, patearán un penal cada uno hasta definir el ganador.

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En síntesis