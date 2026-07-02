¿Hay tiempo extra o penales en Portugal vs. Croacia en caso de empate por el Mundial 2026?

La ilusión de Portugal de validar su estatus de candidato en el Mundial comienza este jueves con el duelo ante Croacia por los 16avos de final. Desde las 17:00hs del Centro de México se disputará uno de los emparejamientos más reñidos de los 32 mejores seleccionados de la competencia, que puede extenderse por demás debido a la paridad que se espera entre ambos equipos, capaz de no encontrar un ganador al término de los 90 minutos.
Como se trata de un compromiso que necesita un ganador sí o sí para encontrar un nuevo clasificado a octavos de final, no es válido que el encuentro termine igualado. En ese sentido, está abierta la posibilidad de jugar un tiempo extra y una posterior tanda por penales.
¿Hay tiempo extra en México vs. Ecuador?
Sí. En caso de empate tras los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos períodos. Si alguno de los equipos consigue la ventaja durante ese lapso, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.Publicidad
¿Hay penales si persiste el empate?
Si luego de los 30 minutos de tiempo extra el marcador continúa igualado, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cada selección ejecutará cinco remates desde los doce pasos y, si la igualdad continúa, patearán un penal cada uno hasta definir el ganador.
En síntesis
- Formato de eliminación directa: Al tratarse de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el partido entre Portugal y Croacia no puede terminar en empate; obligatoriamente debe haber un ganador para avanzar a la siguiente fase.
- Criterios de desempate establecidos: En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga que consta de dos tiempos extras de 15 minutos cada uno.
- Definición por penales: Si la paridad persiste tras los 30 minutos de tiempo suplementario, el boleto a los octavos de final se definirá formalmente desde los doce pasos mediante una tanda de penales.