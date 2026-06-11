Javier Aguirre califica el partido de Gilberto Mora

El DT de la Selección Mexicana habló del partido que tuvo Gil Mora en el debut del Mundial.

Durante el debut de la Selección Mexicana hubo varios jugadores nacionales que tuvieron su primera oportunidad en un Mundial. Uno de ellos es Gilberto Mora, el jugador de los Xolos de Tijuana ha venido deslumbrando desde la Copa Mundial Sub 20, por lo que después de ganar la Copa Oro con el equipo Tricolor mayor, se ganó esta oportunidad.

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Justo antes de que fuera llamado, tuvo un problema de pubalgia que parecía que no le permitiría llegar al Mundial, sin embargo, pudo superarlo y logró conseguir ese llamado. Así hoy, ante la multitud del mítico Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Ciudad de México, Gil entre lágrimas entonó el Himno Nacional en su primer Copa del Mundo.

¿No le gustó el debut de Gil Mora?

Con 17 de años de edad se convirtió en el futbolista más joven en hacerlo en esta edición, por lo que dentro de este encuentro, Javier Aguirre le dio unos minutos en la segunda parte del encuentro. Ante la salida de Brian Gutiérrez, el “Vasco” le permitió ingresar en la parte complementaria y habló de cómo se desempeñó en el campo.

“La verdad es que me tocaron unos debuts, el “Chícharo” mismo, me tocó también (Carlos) Vela, Giovani (dos Santos) chiquititos, Rafa Márquez, yo creo que no miro el pasaporte, Gil (Mora) está preparado, no lo encontramos donde nos hubiera gustado verlo, pero creo que para ser su primera vez en un escenario como éste no desentonó”. Javier Aguirre

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"GIL ESTÁ PREPARADO"



🇲🇽 Vasco Aguirre comentó la presencia de Mora en el partido de México, quien debutó en el #MundialEnDSPORTS con 17 años y siete meses.#SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/AuPxdmGZnk — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Lamentablemente, con los ajustes, el equipo perdió intensidad en el ataque y la defensa se debilitó un poco, por lo que le faltó encontrarse en el campo con Armando González ante la salida de Raúl Jiménez. Fue poco lo que brilló Gil como en otros partidos, por lo que Aguirre pudo detectarlo y esperaría ajustar en el próximo duelo.

En síntesis

Corea del Sur y República Checa juegan el segundo partido de la Copa del Mundo.

juegan el segundo partido de la Copa del Mundo. El Estadio Guadalajara de Zapopan, Jalisco, es la sede oficial de este encuentro mundialista.

de Zapopan, Jalisco, es la sede oficial de este encuentro mundialista. El partido se disputará hoy jueves 11 de junio a las 20:00 horas.