El entrenador del Tri habló a pocos días del comienzo del Mundial 2026 y dijo que hay una clave para poder ser campeones del mundo.

Faltan muy pocos días para el comienzo del Mundial 2026 y la ilusión en México es total. La expectativa crece con el correr de las semanas y los aficionados ya empiezan a soñar con una actuación histórica de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que se disputará en casa después de muchísimos años.

Publicidad

Encuesta¿Crees que México podrá pelear el Mundial? ¿Crees que México podrá pelear el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

El próximo Mundial tendrá un formato completamente nuevo con 48 selecciones participantes y tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá. Además, la competencia durará más de un mes y será la edición más grande en toda la historia del torneo.

Dentro de ese contexto, México buscará realizar el mejor Mundial de su historia y al menos poder romper la barrera del famoso quinto partido, algo que persigue desde hace décadas.

La localía aparece como uno de los factores que más ilusión generan entre los aficionados mexicanos. Jugar en casa, con estadios repletos y con el apoyo constante de la gente, podría transformarse en una ventaja importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

Publicidad

Javier Aguirre cree que México puede soñar en grande

En las últimas horas, Javier Aguirre habló sobre las posibilidades de México en el Mundial y dejó declaraciones que rápidamente despertaron ilusión entre los fanáticos. El entrenador considera que disputar el torneo como local puede ser una ventaja clave para competir de igual a igual frente a cualquier selección.

😎 Vasco Aguirre confía en que jugar en casa pesará en la Copa del Mundo 2026.



👀 ¿El Tri sacará provecho de su localía?



Vía: elposscassdecompass pic.twitter.com/0JNWaYJcxk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026

“Está de pechito para no dejarla ir”, fue lo que dijo Aguirre al referirse a la oportunidad que tendrá México en este Mundial 2026. El entrenador cree que la localía puede ser determinante para soñar en grande y hasta ilusionarse con pelear por el título a pesar de que competirán contra grandes equipos.

Publicidad

En sintesis