Faltan muy pocos días para el comienzo del Mundial 2026 y la ilusión en México es total. La expectativa crece con el correr de las semanas y los aficionados ya empiezan a soñar con una actuación histórica de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que se disputará en casa después de muchísimos años.
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El próximo Mundial tendrá un formato completamente nuevo con 48 selecciones participantes y tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá. Además, la competencia durará más de un mes y será la edición más grande en toda la historia del torneo.
Dentro de ese contexto, México buscará realizar el mejor Mundial de su historia y al menos poder romper la barrera del famoso quinto partido, algo que persigue desde hace décadas.
La localía aparece como uno de los factores que más ilusión generan entre los aficionados mexicanos. Jugar en casa, con estadios repletos y con el apoyo constante de la gente, podría transformarse en una ventaja importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre frente a las grandes potencias del fútbol mundial.
Javier Aguirre cree que México puede soñar en grande
En las últimas horas, Javier Aguirre habló sobre las posibilidades de México en el Mundial y dejó declaraciones que rápidamente despertaron ilusión entre los fanáticos. El entrenador considera que disputar el torneo como local puede ser una ventaja clave para competir de igual a igual frente a cualquier selección.
Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo no serían convocados por Javier Aguirre para el Mundial
😎 Vasco Aguirre confía en que jugar en casa pesará en la Copa del Mundo 2026.— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026
👀 ¿El Tri sacará provecho de su localía?
Vía: elposscassdecompass pic.twitter.com/0JNWaYJcxk
“Está de pechito para no dejarla ir”, fue lo que dijo Aguirre al referirse a la oportunidad que tendrá México en este Mundial 2026. El entrenador cree que la localía puede ser determinante para soñar en grande y hasta ilusionarse con pelear por el título a pesar de que competirán contra grandes equipos.
En sintesis
- El director técnico mexicano Javier Aguirre destacó que la localía será una ventaja determinante en la Copa del Mundo.
- El torneo internacional contará con un nuevo formato de 48 selecciones coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.
- El estratega de la Selección Mexicana enfatizó que la gran oportunidad del equipo “está de pechito para no dejarla ir”.