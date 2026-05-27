Este martes Federico Vilar, quien se unió al cuerpo técnico del Atlante para el Apertura 2026, estuvo en entrevista con Fox Sports, donde habló de las altas posibilidades que tiene Guillermo Ochoa de ser titular en el Mundial 2026, tomando en cuenta que Javier Aguirre es uno de los estrategas que puede apostar por él.

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¿Por qué Aguirre elegiría a Memo Ochoa otra vez?

Todo está encaminado a que sea Raúl Rangel el portero elegido para su debut en el arco titular de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, pero para el exportero hay grandes posibilidades de que el “Vasco” decida colocar a Memo por su experiencia en el arco. Olvidándose así del proceso que han tenido los demás arqueros.

“La portería en México creo que está bien cubierta como lo ha estado siempre a lo largo de los Mundiales. Obviamente hoy Memo Ochoa tiene experiencia muy grande, pero a lo mejor su nivel no es el mismo de años anteriores. De todas manera, Aguirre cada vez que ha estado ha tenido arqueros de experiencia como “El Conejo” (Pérez). No me sorprendería que Memo Ochoa sea el titular…” Federico Vilar en Fox Sports

¿De los mejores porteros en México?

El guardameta retirado está completamente seguro que el estratega mexicano podría sorprendernos con la titularidad del arquero del AEL Limassol para la Copa del Mundo principalmente por las cualidades que ha demostrado tener, no sólo a nivel físico y técnico, sino también mental, ya que tiene mucha preparación al respecto.

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“Él está capacitado para hacerlo porque lo ha demostrado en los Mundiales anteriores. Tiene una mentalidad única para los arqueros en el futbol mexicano, para mí en ese sentido ha sido el mejor, entonces puede ser que lo sea (titular). A lo mejor no se tienen los mismos reflejos, velocidad, pero se tiene mayor sabiduría en el parado del arco”. Federico Vilar

‘NO ME SORPRENDERÍA QUE MEMO OCHOA FUESE EL TITULAR’ 🔥



Federico Vilar opina sobre el arco la Selección Mexicana 🇲🇽



‘LA PORTERÍA DE MÉXICO VA A ESTAR CUBIERTA, COMO LO HA ESTADO SIEMPRE’ 🧤#FSRadioMX pic.twitter.com/flVtC0asuM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2026

En síntesis

Federico Vilar se unió oficialmente al cuerpo técnico del Atlante para el Apertura 2026.

se unió oficialmente al cuerpo técnico del para el Apertura 2026. El guardameta Guillermo Ochoa milita actualmente en el club extranjero AEL Limassol .

milita actualmente en el club extranjero . Raúl Rangel se perfila como el portero titular para el debut contra Sudáfrica.