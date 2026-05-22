Por qué Carlos Queiroz no dirige en México vs. Ghana por el amistoso previo al Mundial 2026

México jugará tres amistosos antes del Mundial: con Ghana, Australia y Serbia antes del debut contra Sudáfrica del próximo 11 de junio.

Faltan 20 días para el inicio del Mundial 2026. México será protagonista justamente en el partido inaugural frente a Sudáfrica, pero antes el Tri disputa tres amistosos para intentar llegar de la mejor manera posible al próximo 11 de junio.

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El equipo de Javier Aguirre recibe este viernes 22 de mayo a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El conjunto africano clasificó al Mundial, por lo que será una buena prueba para la Selección Mexicana. Sin embargo, Carlos Queiroz, su entrenador, no estará presente.

La ausencia de Carlos Queiroz

La Federación de Ghana reveló que Carlos Queiroz no acompañó a sus futbolistas para el juego ante México por razones personales, por lo que el auxiliar Desmond Offei es el entrenador del conjunto africano para el amistoso.

Lo curioso es que este será el primer partido que juegue Ghana desde que Carlos Queiroz es su entrenador. En marzo Otto Addo, el técnico en ese momento, fue despedido luego de perder 5-1 con Austria y 2-1 con Alemania en la última Fecha FIFA.

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Carlos Queiroz en el Mundial 2022 como DT de Irán (Getty Images)

Además de las derrotas, se reportó que el clima interno con Otto Addo no era el mejor y la Federación decidió despedirlo pese a haberlo clasificado al Mundial. En su reemplazo llegó Carlos Queiroz, quien tiene mucha experiencia a nivel selecciones y ya dirigió a Portugal, Colombia e Irán, entre otros países.

Ghana será el primer desafío de la Selección Mexicana a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo. Figuras como Antonio Semenyo, Thomas Partey o Mohammed Kudus todavía no se sumaron a la concentración del equipo africano y no estarán en el amistoso.

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En síntesis