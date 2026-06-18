Javier Aguirre reveló lo que más le gustó tras la victoria de México ante Corea del Sur: “Esto, cabrón”

El entrenador del Tri se expresó sobre la clasificación a los 16avos con una victoria sufrida ante el elenco asiático.

La Selección Mexicana completó una noche perfecta en el Estadio Akron de Guadalajara este jueves. El Tri venció a Corea del Sur por 1-0 y se aseguró el primer lugar en el Grupo A, por lo que se transformó en quien clasificó antes que nadie a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Post partido, el Vasco Aguirre tomó la palabra y expresó qué fue lo que más lo dejó contento del triunfo de los suyos.

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Aguirre no ocultó sus sentimientos en relación a que no fue el mejor partido del equipo, pero siendo consiente de la importancia que tenía el encuentro para sumar de a tres puntos y lograr el primer objetivo: asegurar la continuidad en la Copa del Mundo. En ese sentido, el Vasco reconoció el buen planteo de Corea y valoró la templanza de su equipo para saber sufrir y sacar la historia adelante.

El análisis de Javier Aguirre sobre la victoria de México ante Corea del Sur

“Puta madre, muy muy trabado, no regalamos ni un centímetro, peleando cada balón como si fuera el último partido. Es verdad que tuvimos las opciones más claras, el gol, esta última de Obed, otra de Raúl mano a mano; era un partido en el que cometiera el error iba a perder y fueron ellos. Estuvimos ahí en el borde, les dimos un ratito la pelota también para generar espacios y ellos tenían la obligación de venir por nosotros, iban perdiendo, fue un partido para olvidar, pero el resultado es para recordar“, expresó Aguirre.

¡Se sufrió pero se logró! 🇲🇽



Javier Aguirre reconoce que el enfrentamiento ante Corea del Sur fue sumamente difícil y cerrado, pero al final se cumplió con el objetivo de llevarse los tres puntos.#ElCanalDelMundial



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Y además agregó: “Nos conocemos de sobra ambos equipos, nos presionamos mucho y un error iba a decantar la balanza para un lado u otro. Estamos bien, no fue un gran partido, pero estamos bien“. Por otro lado, cuando le preguntaron qué era lo que más disfrutaba de todo, señaló al ambiente y sentención: “Esto, cabrón“.

La actividad para el equipo comandado por Aguirre continuará el próximo miércoles 24 de junio con el compromiso de la última jornada correspondiente a la fase de grupos ante República Checa en el Estadio Azteca. Los europeos entregaron una floja presentación en los primeros dos encuentros, por lo que México espera obtener un resultado positivo.

En síntesis

La Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron.

venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron. El entrenador Javier Aguirre clasificó a México a los dieciseisavos de final del Mundial.

clasificó a México a los dieciseisavos de final del Mundial. México enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca.