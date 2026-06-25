¿Juega Alexander Isak? Las alineaciones de Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

Este jueves se define el Grupo F del Mundial 2026. Japón y Suecia se medirán en la última jornada de la zona que también integran Países Bajos y Túnez, con la misión de obtener un buen resultado que les garantice avanzar a la próxima instancia, en la que se reunirán los 32 mejores de la competencia.

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Por el lado de los japoneses, los cuatro puntos con los que llegan a este encuentro le permiten estar con un pie y medio en la próxima instancia. De todas maneras, el combinado asiático no quiere ninguna sorpresa y colocará dentro del campo de juego lo mejor que tiene a disposición para asegurar el segundo puesto con, de mínima, un empate.

En el caso de Suecia, una igualdad los dejaría con cuatro unidades y con serias posibilidades de avanzar en el lote de los ocho mejores terceros que continúan con vida en la competencia. De todas maneras, los nórdicos esperan obtener una victoria que les otorgue la segunda plaza del grupo y olvidarse de sacar cuentas.

Alineación de Japón vs. Suecia

Zion Suzuki

Yukinari Sugawara

Kou Itakura

Hiroki Ito

Ayumu Seko

Ao Tanaka

Daichi Kamada

Keito Nakamura

Ritsu Doan

Daizen Maeda

Ayase Ueda

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Alineación de Suecia vs. Japón

Jacob Widell

Alexander Bernhardsson

Isak Hien

Victor Lindelof

Gustaf Lagerbielke

Gabriel Gudmundsson

Elliot Stroud

Anthony Elanga

Yasin Ayari

Viktor Gyokeres

Alexander Isak

En síntesis