¿Juega Alexander Isak? Las alineaciones de Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

Este jueves se define el Grupo F del Mundial 2026. Japón y Suecia se medirán en la última jornada de la zona que también integran Países Bajos y Túnez, con la misión de obtener un buen resultado que les garantice avanzar a la próxima instancia, en la que se reunirán los 32 mejores de la competencia.
Por el lado de los japoneses, los cuatro puntos con los que llegan a este encuentro le permiten estar con un pie y medio en la próxima instancia. De todas maneras, el combinado asiático no quiere ninguna sorpresa y colocará dentro del campo de juego lo mejor que tiene a disposición para asegurar el segundo puesto con, de mínima, un empate.
En el caso de Suecia, una igualdad los dejaría con cuatro unidades y con serias posibilidades de avanzar en el lote de los ocho mejores terceros que continúan con vida en la competencia. De todas maneras, los nórdicos esperan obtener una victoria que les otorgue la segunda plaza del grupo y olvidarse de sacar cuentas.
Alineación de Japón vs. Suecia
- Zion Suzuki
- Yukinari Sugawara
- Kou Itakura
- Hiroki Ito
- Ayumu Seko
- Ao Tanaka
- Daichi Kamada
- Keito Nakamura
- Ritsu Doan
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
Alineación de Suecia vs. Japón
- Jacob Widell
- Alexander Bernhardsson
- Isak Hien
- Victor Lindelof
- Gustaf Lagerbielke
- Gabriel Gudmundsson
- Elliot Stroud
- Anthony Elanga
- Yasin Ayari
- Viktor Gyokeres
- Alexander Isak
En síntesis
- Japón y Suecia cierran su participación en la fase de grupos del Mundial para definir el Grupo F.
- El mediocampista Daichi Kamada forma parte de la alineación titular del conjunto japonés.
- Los delanteros Viktor Gyokeres y Alexander Isak comandarán el frente de ataque de la selección sueca.