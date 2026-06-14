Las alineaciones de Suecia vs Túnez en el Mundial

Estos son los 22 jugadores que harán su debut en el Mundial 2026; 11 de ellos con Suecia y los restantes con Túnez.

Este domingo se juega el partido entre Suecia y Túnez, es el primer partido a disputarse en el Estadio Monterrey en México. Ambas escuadras tendrán su debut en este Mundial 2026, por lo que se espera que las dos selecciones salgan con sus mejores planteles para buscar su mejor resultado en el Grupo F para este primer partido.

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Es muy probable que Graham Potter se vaya por considerar a su dupla importante, la de Alexander Isak en conjunto con Viktor Gyökeres en este enfrentamiento, tomando en cuenta que con el empate que obtuvieron entre Países Bajos y Japón, tienen la posibilidad de ponerse como cabezas de grupo con la victoria.

De esa misma manera Sabri Lamouchi optaría por mandar a su mejor once con sus figuras como Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri. Y es que de cierta forma intentan que en el mediocampo puedan detener a la dupla de Suecia, ya que en su último amistoso salieron muy mal cayendo por una goleada de 6-0 ante Bélgica que los dejó sentidos.

Posible alineación de Suecia

Nordfelt

Hien

Lindelöf

Lagerbielke

Bernhardsson

Karlström

Ayari

Gudmundsson

Nygren

Gyökeres

Isak

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Posible alineación de Túnez

Chamakh

Valery

Rekik

Talbi

Ali Abdi

Skhiri

Khedira

Achouri

Mejbri

Gharbi

Chaouat

En síntesis