¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026

Este miércoles 1 de julio es momento de que juegue uno de los anfitriones del Mundial 2026. Por los 16avos de final de la competencia, Estados Unidos se enfrenta a Bosnia en casa con el claro objetivo de imponer supremacía y clasificar a la próxima instancia en un compromiso más que duro ante los europeos. Repasa a los 22 protagonistas que iniciarán el cotejo.
Por el lado de los locales, el paso casi perfecto (dos victorias y una derrota) en la fase de grupos le permitió medirse con uno de los mejores terceros que obtuvieron su pase a esta parte del certamen. Con el importante envión anímico que arrastran, se destacan las presencias de Christian Pulisic y Folarin Balogun en el frente de ataque.
En el caso de los europeos, el sueño de bajar a uno de los locales se mantiene intacto. Con la figura de Edin Dzeko como principal estrella del equipo, la ilusión de competir de igual a igual contra todo pronóstico es lo que primará en la alineación del Viejo Continente.
Alineación de Estados Unidos vs. Bosnia
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Folarin Balogun
- Christian Pulisic
Alineación de Bosnia vs. Estados Unidos
- Nikola Vasilj
- Tarik Muharemovic
- Amar Dedic
- Nikola Katic
- Sead Kolacinac
- Stjepan Radeljic
- Armin Gigovic
- Ivan Sunjic
- Ermedin Demirovic
- Edin Dzeko
- Kerim Alajbegovic
En síntesis
- Choque de eliminación directa: Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se ven las caras este miércoles 1 de julio por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
- El ataque norteamericano: El conjunto anfitrión buscará imponer condiciones en casa liderado en la ofensiva por sus principales figuras, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
- La amenaza europea: La escuadra balcánica llega con la motivación de dar la sorpresa frente a uno de los locales, apostando toda su experiencia en el liderazgo del delantero y capitán Edin Dzeko.