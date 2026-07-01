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MUNDIAL 2026

¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026

Repasa quiénes son los 22 protagonistas del encuentro que busca un nuevo clasificado a los 16 mejores de la competencia.

Christian Pulisic será titular en un encuentro fundamental para Estados Unidos.
© GETTY IMAGESChristian Pulisic será titular en un encuentro fundamental para Estados Unidos.

Este miércoles 1 de julio es momento de que juegue uno de los anfitriones del Mundial 2026. Por los 16avos de final de la competencia, Estados Unidos se enfrenta a Bosnia en casa con el claro objetivo de imponer supremacía y clasificar a la próxima instancia en un compromiso más que duro ante los europeos. Repasa a los 22 protagonistas que iniciarán el cotejo.

Por el lado de los locales, el paso casi perfecto (dos victorias y una derrota) en la fase de grupos le permitió medirse con uno de los mejores terceros que obtuvieron su pase a esta parte del certamen. Con el importante envión anímico que arrastran, se destacan las presencias de Christian Pulisic y Folarin Balogun en el frente de ataque.

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En el caso de los europeos, el sueño de bajar a uno de los locales se mantiene intacto. Con la figura de Edin Dzeko como principal estrella del equipo, la ilusión de competir de igual a igual contra todo pronóstico es lo que primará en la alineación del Viejo Continente.

Alineación de Estados Unidos vs. Bosnia

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun
  • Christian Pulisic

Alineación de Bosnia vs. Estados Unidos

  • Nikola Vasilj
  • Tarik Muharemovic
  • Amar Dedic
  • Nikola Katic
  • Sead Kolacinac
  • Stjepan Radeljic
  • Armin Gigovic
  • Ivan Sunjic
  • Ermedin Demirovic
  • Edin Dzeko
  • Kerim Alajbegovic

En síntesis

  • Choque de eliminación directa: Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se ven las caras este miércoles 1 de julio por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
  • El ataque norteamericano: El conjunto anfitrión buscará imponer condiciones en casa liderado en la ofensiva por sus principales figuras, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
  • La amenaza europea: La escuadra balcánica llega con la motivación de dar la sorpresa frente a uno de los locales, apostando toda su experiencia en el liderazgo del delantero y capitán Edin Dzeko.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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