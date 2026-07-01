¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026

Este miércoles 1 de julio es momento de que juegue uno de los anfitriones del Mundial 2026. Por los 16avos de final de la competencia, Estados Unidos se enfrenta a Bosnia en casa con el claro objetivo de imponer supremacía y clasificar a la próxima instancia en un compromiso más que duro ante los europeos. Repasa a los 22 protagonistas que iniciarán el cotejo.

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Por el lado de los locales, el paso casi perfecto (dos victorias y una derrota) en la fase de grupos le permitió medirse con uno de los mejores terceros que obtuvieron su pase a esta parte del certamen. Con el importante envión anímico que arrastran, se destacan las presencias de Christian Pulisic y Folarin Balogun en el frente de ataque.

En el caso de los europeos, el sueño de bajar a uno de los locales se mantiene intacto. Con la figura de Edin Dzeko como principal estrella del equipo, la ilusión de competir de igual a igual contra todo pronóstico es lo que primará en la alineación del Viejo Continente.

Alineación de Estados Unidos vs. Bosnia

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Weston McKennie

Tyler Adams

Malik Tillman

Sergiño Dest

Folarin Balogun

Christian Pulisic

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Alineación de Bosnia vs. Estados Unidos

Nikola Vasilj

Tarik Muharemovic

Amar Dedic

Nikola Katic

Sead Kolacinac

Stjepan Radeljic

Armin Gigovic

Ivan Sunjic

Ermedin Demirovic

Edin Dzeko

Kerim Alajbegovic

En síntesis