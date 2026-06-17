El astro portugués hace su presentación en la Copa del Mundo 2026 este miércoles por el Grupo K.

Llegó el esperado día del debut de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026. El delantero de Al-Nassr comienza a disputar este miércoles su sexta Copa del Mundo y su estrenó será contra RD Congo, en el Estadio Houston, por el Grupo K.

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El partido arranca a las 11:00 hs (CDMX) y CR7 buscará comenzar el pie derecho no solo desde lo colectivo, sino también desde lo individual. Lionel Messi dejó la vara muy alta con su triplete ante Argelia y Ronaldo buscará estar a la altura de las expectativas.

A sus 41 años, Cristiano sigue siendo el líder de Portugal y es por eso que este miércoles será titular en el debut del combinado comandado por Roberto Martínez ante RD Congo, que regresa al Mundial por primera vez desde 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

Alineación confirmada de Portugal

Diogo Costa

João Cancelo

Renato Veiga

Tomás Araújo

Nuno Mendes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

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Foto del equipo de Portugal en el amistoso contra Nigeria (Getty Images)

Alineación confirmada de RD Congo

Lionel Mpasi

Aaron Wan-Bissaka

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba

Steve Kapuadi

Arthur Masuaku

Edo Kayembe

Samuel Moutoussamy

Ngal’ayel Mukau

Yoane Wissa

Cedric Bakambu

En síntesis

Cristiano Ronaldo juega su sexto Mundial a los 41 años frente a RD Congo.

juega su sexto Mundial a los 41 años frente a RD Congo. Estadio Houston albergará el encuentro del Grupo K a las 11:00 hs (CDMX).

albergará el encuentro del Grupo K a las 11:00 hs (CDMX). RD Congo retorna a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974.