Llegó el esperado día del debut de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026. El delantero de Al-Nassr comienza a disputar este miércoles su sexta Copa del Mundo y su estrenó será contra RD Congo, en el Estadio Houston, por el Grupo K.
El partido arranca a las 11:00 hs (CDMX) y CR7 buscará comenzar el pie derecho no solo desde lo colectivo, sino también desde lo individual. Lionel Messi dejó la vara muy alta con su triplete ante Argelia y Ronaldo buscará estar a la altura de las expectativas.
A sus 41 años, Cristiano sigue siendo el líder de Portugal y es por eso que este miércoles será titular en el debut del combinado comandado por Roberto Martínez ante RD Congo, que regresa al Mundial por primera vez desde 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.
Alineación confirmada de Portugal
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Renato Veiga
- Tomás Araújo
- Nuno Mendes
- Vitinha
- João Neves
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
Foto del equipo de Portugal en el amistoso contra Nigeria (Getty Images)
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Alineación confirmada de RD Congo
- Lionel Mpasi
- Aaron Wan-Bissaka
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba
- Steve Kapuadi
- Arthur Masuaku
- Edo Kayembe
- Samuel Moutoussamy
- Ngal’ayel Mukau
- Yoane Wissa
- Cedric Bakambu
En síntesis
- Cristiano Ronaldo juega su sexto Mundial a los 41 años frente a RD Congo.
- Estadio Houston albergará el encuentro del Grupo K a las 11:00 hs (CDMX).
- RD Congo retorna a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974.