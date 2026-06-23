Portugal y Uzbekistán abren hoy la jornada de este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro que tiene a la selección lusa como la favorita comienza a partir de las 11:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.
Con respecto al conjunto dirigido por Roberto Martínez, Portugal empató 1-1 con Congo en el debut de la Copa del Mundo. Fue un resultado sorprendente y decepcionante para el equipo de Cristiano Ronaldo y buscarán conseguir su primera victoria.
Por su parte, Uzbekistán perdió por 2-1 con Colombia en el primer partido de la Fase de Grupos. El conjunto asiático no se mostró muy competitivo frente a los sudamericanos y hoy deberán mejorar si es que quieren lograr la sorpresa frente a Portugal.
La alineación de Portugal
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Bruno Fernandes
- Joao Félix
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
La alineación de Uzbekistán
- Abduvohid Nematov
- Abdukodir Khusanov
- Umar Abdullaev
- Rustam Ashurmatov
- Sherzod Nasrullaev
- Behruzjon Karimov
- Odiljon Xamrobekov
- Otabek Shukurov
- Abbosbek Fayzullaev
- Jaloliddin Masharipov
- Eldor Shomurodov