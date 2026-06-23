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Mundial 2026

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes por la segunda jornada de la Copa del Mundo. El encuentro inicia a las 11:00hs (CDMX).

Cristiano Ronaldo con Portugal
© Getty ImagesCristiano Ronaldo con Portugal

Portugal y Uzbekistán abren hoy la jornada de este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro que tiene a la selección lusa como la favorita comienza a partir de las 11:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

Con respecto al conjunto dirigido por Roberto Martínez, Portugal empató 1-1 con Congo en el debut de la Copa del Mundo. Fue un resultado sorprendente y decepcionante para el equipo de Cristiano Ronaldo y buscarán conseguir su primera victoria.

Por su parte, Uzbekistán perdió por 2-1 con Colombia en el primer partido de la Fase de Grupos. El conjunto asiático no se mostró muy competitivo frente a los sudamericanos y hoy deberán mejorar si es que quieren lograr la sorpresa frente a Portugal.

La alineación de Portugal

  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes
  • Joao Félix
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo

La alineación de Uzbekistán

  • Abduvohid Nematov
  • Abdukodir Khusanov
  • Umar Abdullaev
  • Rustam Ashurmatov
  • Sherzod Nasrullaev
  • Behruzjon Karimov
  • Odiljon Xamrobekov
  • Otabek Shukurov
  • Abbosbek Fayzullaev
  • Jaloliddin Masharipov
  • Eldor Shomurodov
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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