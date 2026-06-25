En el partido más importante del día, estos son los once de cada equipo para salir a jugar una 'final'.

¡Qué partidazo! El Mundial 2026 se prepara para dar paso a un espectáculo prometedor de fase de grupos para este jueves por la noche. Paraguay y Australia definirán su suerte con un cruce caliente en Santa Clara, en busca de un lugar en la próxima fase. A continuación, te dejamos las alineaciones que preparan los técnicos para el juego.

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¿Juega Diego Gómez en Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Afortunadamente para la ‘Albirroja, todo lo malo ha quedado atrás para el del Brighton. Diego Gómez será titular ante los ‘Socceroos’ en el duelo de la jornada 3, compartiendo la mitad de la cancha con Matías Galarza y Andrés Cubas. Gustavo Alfaro lo notó bien y no dudó en ponerlo dentro del equipo que será de la partida.

En este punto, vale recordar que Diego Gómez llegó ‘entre algodones’ a la Copa del Mundo, luego de la lesión sufrida en abril en su club, que le generó dolor en su rodilla izquierda. Sin embargo, el volante se recuperó mejor y más rápido de lo pensado y ha podido jugar sin problemas en estos días de Mundial, dejando atrás el inconveniente.

Harry Souttar lidera la ambición australiana [Foto: Getty Images]

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La alineación confirmada de Paraguay ante Australia:

Orlando Gill.

Juan José Cáceres.

Gustavo Velásquez.

Gustavo Gómez.

Omar Alderete.

Junior Alonso.

Diego Gómez.

Andrés Cubas.

Matías Galarza.

Julio Enciso.

Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Alfaro.

La alineación confirmada de Australia ante Paraguay:

Patrick Beach.

Alessandro Circati.

Aziz Behich.

Lucas Herington.

Harry Souttar.

Jordan Bos.

Jackson Irvine.

Aiden O’Neill.

Cristian Volpato.

Connor Metcalfe.

Nestory Irankunda.

DT: Tony Popovic.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

El partido Paraguay vs. Australia se disputará HOY jueves 25 de junio, a partir de las 20.00 horas del Centro de México, en simultáneo a Turquía vs. Estados Unidos. El encuentro tendrá como sede al estadio San Francisco Bay Area, con capacidad para 68.827 espectadores, donde la ‘Albirroja’ ya jugó su compromiso anterior.

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¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

En México, el partido Paraguay vs. Australia no se podrá seguir por televisión abierta a través de ninguno de sus canales gratuitos disponibles en la grilla. El enfrentamiento sólo se podrá sintonizar a través del Pase Mundial de ViX Premium, que tiene los derechos exclusivos de transmisión del duelo del Grupo D.