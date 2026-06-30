¡Juega Haaland! Las alineaciones confirmadas de Costa de Marfil vs. Noruega por los 16vos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Erling Haaland lidera al conjunto europeo, mientras que los africanos buscarán dar el golpe con lo mejor que tienen desde el arranque.

Costa de Marfil y Noruega quieren seguir haciendo historia en el Mundial 2026 y conseguir la clasificación a los octavos de final del certamen. Desde las 11:00 (hora de la CDMX), ambas selecciones se enfrentan en el Estadio Dallas con el objetivo de mantenerse con vida en la Copa del Mundo y dar un paso más hacia el título.

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Tanto los africanos como los europeos llegan a este compromiso después de completar una muy buena fase de grupos. Los dos seleccionados sumaron dos victorias y un empate, resultados que les permitieron avanzar con confianza a esta instancia de eliminación directa.

Noruega parte como uno de los favoritos gracias a la calidad de su plantel y, principalmente, por contar con Erling Haaland como máxima referencia ofensiva. El delantero buscará marcar la diferencia en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de su selección.

Del otro lado estará una Costa de Marfil que intentará dar uno de los grandes golpes de los 16vos de final. Con un equipo repleto de futbolistas que militan en las principales ligas de Europa, los marfileños confían en sorprender a los noruegos y meterse entre los 16 mejores del Mundial.

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La alineación de Noruega

Ørjan Nyland

Kristoffer Ajer

David Møller Wolfe

Marcus Holmgren Pedersen

Torbjørn Heggem

Patrick Berg

Sander Berge

Martin Ødegaard

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Antonio Nusa

La alineación de Costa de Marfil

Yahia Fofana

Ghislain Konan

Odilon Kossounou

Guela Doué

Emmanuel Agbadou

Franck Kessié

Ibrahim Sangaré

Christ Inao Oulai

Ange-Yoan Bonny

Yan Diomandé

Nicolas Pépé

En sintesis

Costa de Marfil y Noruega juegan los dieciseisavos de final en el Estadio Dallas .

y juegan los dieciseisavos de final en el . El atacante estrella Erling Haaland comanda la alineación titular de la selección de Noruega.

comanda la alineación titular de la selección de Noruega. El futbolista Yahia Fofana encabeza la formación oficial confirmada para el seleccionado marfileño.