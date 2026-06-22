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Mundial 2026

¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Los Vikingos y los Leones de Teranga se enfrentan por la seguna jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Noruega y Senegal se enfrentan por una nueva fecha del Mundial 2026
© Getty ImagesNoruega y Senegal se enfrentan por una nueva fecha del Mundial 2026

En el marco de la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Mientras los europeos van por la segunda victoria, los africanos van por sus primeros puntos.

Del lado del equipo a cargo de Ståle Solbakken, viene de un buen inicio tras golear 4-1 a Irak en el primer partido de la zona. Ahora, los Vikingos van por otro triunfo para clasifcarse a 16avos de Final y pelear por el liderato de la zona con Francia en la última fecha.

Los hombres dirigidos por Pape Thiaw vienen de caer por 3-1 ante los Bleus en un duelo que lo jugó bien pero sucumbió ante el talento individual que tienen los europeos. Ahora, llega exigido para sumar así no depende der combinaciones de otros grupos para clasificar.

La alineación de Noruega vs. Senegal

  • Örjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjörn Heggem
  • David Moller Wolfe
  • Martin Odegaard
  • Sander Berge
  • Fredrik Aursnes
  • Antonio Nusa
  • Alexander Sorloth
  • Erling Haaland
  • DT: Ståle Solbakken

La alineación de Senegal vs. Francia

  • Edouard Mendy
  • Kalidou Koulibaly
  • Moussa Niakhate
  • El Hadji Malick Diouf
  • Krepin Diatta
  • Lamine Camara
  • Idrissa Gueye
  • Pape Guey
  • Ibrahim Mbaye
  • Nicolas Jackson
  • Sadio Mané
  • DT: Pape Thiaw
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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