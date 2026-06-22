Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Noruega y Senegal cierran la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 desde las 18:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este promete ser un partido sumamente parejo y será clave en la lucha por el segundo lugar en la tabla de posiciones.
Los seleccionados llegan con realidades opuestas. Los Vikingos Rojos golearon por 4-1 a Irak en la primera fecha, mientras que Los Leones de Teranga no pudieron con Francia e iniciaron su camino con una derrota por 3-1.
Erling Haaland marcó un doblete en su estreno mundialista (Getty Images)
¿Dónde ver Noruega vs. Senegal en México?
En territorio mexicano, el partido entre Noruega y Senegal por el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 va por TV abierta y podrá verse a través de diversas opciones: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar el encuentro en otros países.
Dónde ver Noruega vs. Senegal por país
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- España: RTVE Play, TVE La 1, Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial
- Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Telemundo, Peacock Premium + on Prime, FOX Network, FOX One, Peacock, Sling, Sling Orange + Sling Blue, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
- Honduras: Tigo Sports Honduras
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Paraguay: Tigo Sports Paraguay, GEN, Trece
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes