Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Los Vikingos Rojos y Los Leones de Teranga se ven las caras en un partido clave por el segundo lugar del Grupo I.

Noruega y Senegal cierran la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 desde las 18:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este promete ser un partido sumamente parejo y será clave en la lucha por el segundo lugar en la tabla de posiciones.

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Los seleccionados llegan con realidades opuestas. Los Vikingos Rojos golearon por 4-1 a Irak en la primera fecha, mientras que Los Leones de Teranga no pudieron con Francia e iniciaron su camino con una derrota por 3-1.

Erling Haaland marcó un doblete en su estreno mundialista (Getty Images)

¿Dónde ver Noruega vs. Senegal en México?

En territorio mexicano, el partido entre Noruega y Senegal por el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 va por TV abierta y podrá verse a través de diversas opciones: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar el encuentro en otros países.

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Dónde ver Noruega vs. Senegal por país