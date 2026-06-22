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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Los Vikingos Rojos y Los Leones de Teranga se ven las caras en un partido clave por el segundo lugar del Grupo I.

Noruega choca con Senegal por el Grupo I
© Imagen propiaNoruega choca con Senegal por el Grupo I

Noruega y Senegal cierran la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 desde las 18:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este promete ser un partido sumamente parejo y será clave en la lucha por el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Los seleccionados llegan con realidades opuestas. Los Vikingos Rojos golearon por 4-1 a Irak en la primera fecha, mientras que Los Leones de Teranga no pudieron con Francia e iniciaron su camino con una derrota por 3-1.

Erling Haaland marcó un doblete en su estreno mundialista (Getty Images)

Erling Haaland marcó un doblete en su estreno mundialista (Getty Images)

¿Dónde ver Noruega vs. Senegal en México?

En territorio mexicano, el partido entre Noruega y Senegal por el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 va por TV abierta y podrá verse a través de diversas opciones: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar el encuentro en otros países.

Dónde ver Noruega vs. Senegal por país

  • Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • España: RTVE Play, TVE La 1, Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial
  • Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Telemundo, Peacock Premium + on Prime, FOX Network, FOX One, Peacock, Sling, Sling Orange + Sling Blue, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
  • Honduras: Tigo Sports Honduras
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: Tigo Sports Paraguay, GEN, Trece
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
  • República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes
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Leandro Barraza
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