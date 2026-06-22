¿Dónde y en qué estadio juegan Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026?

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en un duelo clave por el Grupo I del Mundial 2026.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en un duelo clave de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones comienza a partir de las 18:00hs (CDMX).

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El equipo liderado por Erling Haaland viene de golear por 4-1 a Irak en el debut en la Copa del Mundo, mientras que Senegal viene de perder por 3-1 con Francia en el primer partido. Este juego es clave para ambos y se espera que sea igualado y entretenido.

¿En qué estadio juegan?

Noruega y Senegal se enfrentan en el Estadio MetLife, ubicado en California, East Rutherford. La FIFA denominó a este recinto como New York New Jersey Stadium para evitar nombrar el patrocinio y tiene una capacidad para 80,663 espectadores en total.

Brasil vs. Marruecos en el Estadio MetLife (Getty Images)

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La construcción del recinto inició en septiembre del 2007 y su inauguración fue registrada exactamente el 10 de abril del 2010. Es uno de los estadios más modernos de este certamen y fue elegido por el ente madre del futbol para albergar ocho partidos del Mundial 2026, incluyendo la Final el 19 de julio.

El Estadio MetLife es utilizado habitualmente para partidos de la NFL ya que las franquicias de New York Giants y New Jersey Jets juegan allí. Pero luego en eventos importantes se disfraza y alberga partidos de gran magnitud, como por ejemplo la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG.

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio New York New Jersey

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C)

Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I)

Francia vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I) Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I)

Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I) Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos – Grupo E)

Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos – Grupo E) Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos – Grupo L)

Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos – Grupo L) Martes 30 de junio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Domingo 5 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)

Partido de Octavos de final (Ronda de 16) Domingo 19 de julio de 2026: Final del Mundial

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En síntesis