México e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Azteca en un partidazo. Los titulares de ambas selecciones.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El mítico Estadio Azteca será el escenario de este gran encuentro, el cual comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México). En la previa se espera que sea un juego más que igualado.

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La Selección Mexicana viene de ganarle por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final en lo que fue su mejor partido de la Copa del Mundo gracias a una actuación brillante. El Tri busca llegar a los cuartos de final del torneo después de 40 años.

Con respecto al equipo de Thomas Tuchel, Inglaterra sufrió para ganarle por 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final. Los Three Lions no han brillado en esta Copa del Mundo pero tienen mucha jerarquía para seguir avanzando en este caso ante México.

La probable alineación de México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Érik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

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La probable alineación de Inglaterra