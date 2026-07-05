México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El mítico Estadio Azteca será el escenario de este gran encuentro, el cual comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México). En la previa se espera que sea un juego más que igualado.
La Selección Mexicana viene de ganarle por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final en lo que fue su mejor partido de la Copa del Mundo gracias a una actuación brillante. El Tri busca llegar a los cuartos de final del torneo después de 40 años.
Con respecto al equipo de Thomas Tuchel, Inglaterra sufrió para ganarle por 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final. Los Three Lions no han brillado en esta Copa del Mundo pero tienen mucha jerarquía para seguir avanzando en este caso ante México.
La probable alineación de México
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Érik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
La probable alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- John Stones
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane