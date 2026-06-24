Las alineaciones del México vs República Checa

Este miércoles se juega el último partido de la fase de grupos para México, por lo que tendrá que medirse ante República Checa en el Estadio Ciudad de México. El conjunto de Javier Aguirre ya tiene asegurado su boleto a los dieciseisavos en el Mundial, por lo que habrá cambios en la alineación respecto al enfrentamiento que tuvieron ante Corea del Sur.
Una de esas modificaciones es la de Brian Gutiérrez, quien ha sido amonestado por algunas faltas en los dos juegos, por lo que el técnico decidió guardarlo para el día de hoy y no tener la posibilidad de perderlo en el juego que los pasaría a los Octavos de Final. Es por esta razón que en el tintero aparece la opción de Gilberto Mora.
En el partido ante los coreanos, el “Vasco” decidió no darle ningún minuto, por lo que ahora saldrá descansado para este duelo. La victoria en este partido le podría dar al Tricolor la oportunidad de ser líder del Grupo A con 9 puntos y seguir jugando en el país en la siguiente ronda, por lo que este cuadro saldrá a buscar el triunfo a como dé lugar.
Posible alineación de México
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Edson Álvarez
- Luis Romo
- Álvaro Fidalgo
- Gilberto Mora
- Obed Vargas
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
Posible alineación de República Checa
- Matej Kovar
- Tomas Holes
- Robin Hranac
- Vladimir Coufal
- Landisval Krejci
- Pavel Sulc
- David Zima
- Tomas Soucek
- Jaroslav Zeleny
- Lukas Provod
- Patrick Schick
Miroslav Koubek, DT de República Chequia pide atento cuidado con Gilberto Mora ante México
En síntesis
- México y República Checa se enfrentarán hoy en el Estadio Ciudad de México por el Mundial.
- El técnico Javier Aguirre guardará a Brian Gutiérrez para evitar que sea suspendido.
- El mediocampista Gilberto Mora destaca en la posible alineación titular del Tricolor.