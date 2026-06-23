Gilberto Mora es un temor para República Checa

Este miércoles se viene el partido de México vs Chequia, el último de la fase de grupos. El conjunto mexicano busca conseguir su tercera victoria para ser el primero del grupo, ya que eso le permitiría jugar los dieciseisavos en nuestro país. Ante ello, hoy se hizo la conferencia de prensa previa, donde el DT de República Checa llamó la atención con sus declaraciones.

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¿Miedo a Gilberto Mora?

Miroslav Koubek habló de lo que se viene en el partido y de qué manera su escuadra saldrá a buscar la victoria. Sin embargo, habló de la calidad que tiene Gilberto Mora y cómo es que le ha dado instrucciones a su equipo para que pongan toda la atención en él en caso de que Javier Aguirre decida darle oportunidad.

“(Gilberto Mora) es el jugador más talentoso. Entendemos que (México) puede ir cambiando su planteamiento. Avisamos a todos los jugadores de Mora. Es un jugador muy técnico, excelente y muy joven, pero tiene alto nivel técnico y una mentalidad futbolística muy alta”, fueron las palabras del estratega de Chequia sobre el juvenil nacional.

Hay que tener en cuenta que frente a Corea del Sur, el “Vasco” decidió no sumarlo a la plantilla, por lo que después de haber entrado como cambio ante Sudáfrica, después no se le dio ningún minuto, pero ahora con estas declaraciones y lo que mencionó el mexicano, hay posibilidad de que salga al terreno de juego como titular.

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Y es que de acuerdo con Aguirre, Brian Gutiérrez sería uno de los cambios para este duelo, ya que quiere evitar que sea suspendido para el duelo de los dieciseisavos por las amonestaciones. La opción más natural podría ser que colocara ahí a “Morita”, dando muestra de que sí podría generarle peligro a los checos.

En síntesis