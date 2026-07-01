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MUNDIAL 2026

¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026

Inglaterra quiere avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026 pero no deberá confiarse ante RD Congo que llega con ganas de dar una de las grandes sorpresas.

Inglaterra se enfrenta a Congo en Atlanta.
© Getty ImagesInglaterra se enfrenta a Congo en Atlanta.

Inglaterra quiere seguir demostrando que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en esta edición del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel completaron una gran fase de grupos con dos victorias y un empate, resultados que les permitieron avanzar con autoridad a los dieciseisavos de final.

Desde las 10:00 hs de la CDMX, los ingleses se enfrentan a República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta con el objetivo de conseguir un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. Enfrente tendrán a una selección africana que llega con la ilusión de seguir sorprendiendo y eliminar a uno de los favoritos al título.

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El ganador de esta serie tendrá un desafío todavía mayor en la siguiente instancia. Quien avance se medirá con México el próximo domingo desde las 18:00 hs de la CDMX en el Estadio Azteca, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Alineación de Inglaterra para enfrentar a Congo

  • Jordan Pickford
  • Djed Spence
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • James O’Reilly
  • Elliot Anderson
  • Declan Rice
  • Bukayo Saka
  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane

Alineación de Congo para jugar con Inglattera

  • Lionel Mpasi
  • Arthur Masuaku
  • Axel Tuanzebe
  • Chancel Mbemba
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Brian Cipenga
  • Noah Sadiki
  • Samuel Moutoussamy
  • Nathanael Mbuku
  • Yoane Wissa
  • Cédric Bakambu
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Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

En sintesis

  • El director técnico Thomas Tuchel comanda a la selección de Inglaterra en este torneo mundialista.
  • El ganador de este partido enfrentará a México el próximo domingo en el Estadio Azteca.
  • El delantero Harry Kane encabeza la alineación titular confirmada para el seleccionado inglés.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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