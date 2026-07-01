¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026

Inglaterra quiere seguir demostrando que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en esta edición del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel completaron una gran fase de grupos con dos victorias y un empate, resultados que les permitieron avanzar con autoridad a los dieciseisavos de final.
Desde las 10:00 hs de la CDMX, los ingleses se enfrentan a República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta con el objetivo de conseguir un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. Enfrente tendrán a una selección africana que llega con la ilusión de seguir sorprendiendo y eliminar a uno de los favoritos al título.
El ganador de esta serie tendrá un desafío todavía mayor en la siguiente instancia. Quien avance se medirá con México el próximo domingo desde las 18:00 hs de la CDMX en el Estadio Azteca, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
Alineación de Inglaterra para enfrentar a Congo
- Jordan Pickford
- Djed Spence
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- James O’Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Harry Kane
Alineación de Congo para jugar con Inglattera
- Lionel Mpasi
- Arthur Masuaku
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba
- Aaron Wan-Bissaka
- Brian Cipenga
- Noah Sadiki
- Samuel Moutoussamy
- Nathanael Mbuku
- Yoane Wissa
- Cédric Bakambu
Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
En sintesis
- El director técnico Thomas Tuchel comanda a la selección de Inglaterra en este torneo mundialista.
- El ganador de este partido enfrentará a México el próximo domingo en el Estadio Azteca.
- El delantero Harry Kane encabeza la alineación titular confirmada para el seleccionado inglés.