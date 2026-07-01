¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026

Inglaterra quiere avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026 pero no deberá confiarse ante RD Congo que llega con ganas de dar una de las grandes sorpresas.

Inglaterra quiere seguir demostrando que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en esta edición del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel completaron una gran fase de grupos con dos victorias y un empate, resultados que les permitieron avanzar con autoridad a los dieciseisavos de final.

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Desde las 10:00 hs de la CDMX, los ingleses se enfrentan a República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta con el objetivo de conseguir un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. Enfrente tendrán a una selección africana que llega con la ilusión de seguir sorprendiendo y eliminar a uno de los favoritos al título.

El ganador de esta serie tendrá un desafío todavía mayor en la siguiente instancia. Quien avance se medirá con México el próximo domingo desde las 18:00 hs de la CDMX en el Estadio Azteca, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Alineación de Inglaterra para enfrentar a Congo

Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guéhi

James O’Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Marcus Rashford

Harry Kane

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Alineación de Congo para jugar con Inglattera

Lionel Mpasi

Arthur Masuaku

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba

Aaron Wan-Bissaka

Brian Cipenga

Noah Sadiki

Samuel Moutoussamy

Nathanael Mbuku

Yoane Wissa

Cédric Bakambu

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