¿Juega Jamal Musiala? Las alineaciones de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Alemania vs Curazao: formaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026
La actividad del Mundial 2026 continúa este domingo con encuentros más que atractivos y uno de los más esperados tiene como protagonista a Alemania, una selección que históricamente siempre aparece entre las candidatas a pelear por el título.
El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann hará su estreno en la Copa del Mundo frente a Curazao, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E. El objetivo de los alemanes es claro: comenzar el torneo con una victoria que les permita encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final.
Del otro lado estará Curazao, una de las selecciones que debuta en esta edición ampliada del Mundial. Aunque en la previa no parte como favorita, el conjunto caribeño intentará dar el golpe y conseguir uno de los triunfos más importantes de toda su historia.
La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es evidente, pero los mundiales suelen ofrecer sorpresas y Curazao sueña con complicar a una selección que ya conquistó la Copa del Mundo en cuatro oportunidades y que siempre carga con el peso de ser candidata.
Las formación de Alemania para enfrentar a Curazao
- Manuel Neuer
- Joshua Kimmich
- Jonathan Tah
- Nico Schlotterbeck
- Nathaniel Brown
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlović
- Leroy Sané
- Jamal Musiala
- Florian Wirtz
- Kai Havertz
DT: Julian Nagelsmann.
La formación de Curazao para jugar con Alemania
- Eloy Room
- Sherel Floranus
- Jurien Gaari
- Armando Obispo
- Riechedly Bazoer
- Deveron Fonville
- Tahith Chong
- Livano Comenencia
- Leandro Bacuna
- Juninho Bacuna
- Jürgen Locadia
DT: Dick Advocaat.
En sintesis
- El entrenador Julian Nagelsmann debutará hoy con Alemania frente a Curazao en el Mundial 2026.
- Alemania y Curazao integran el Grupo E y confirmaron sus alineaciones para este domingo.
- El director técnico Dick Advocaat lidera la formación oficial de la selección de Curazao.