Piden la expulsión del Mundial para Mohammad Mohebi, jugador de Irán

Ante la situación que políticamente viven Irán y Estados Unidos, el futbolista tuvo un acto que parece reprobable.

Este lunes se jugó el tan esperado partido de la Selección de Irán vs Nueva Zelanda. Después de varios temas políticos y de guerra entre Estados Unidos y los iraníes, el cuadro pudo jugar en este país un partido del Mundial. Sin embargo, las reglas eran claras para la afición, quienes no debían hacer protestas o actos en contra de los jugadores.

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Estas reglas las definió la FIFA y se tendrían que acatar. El problema vino en el segundo gol de Irán, lo cual significó el empate del equipo. Mohammad Mohebi, concretó el 2-2 en el marcador, por lo que de manera inmediata fue a las gradas para celebrar con la afición iraní que se hizo presente, aunque pocos se percataron al momento de su acción.

El gesto violento del iraní Mohammad Mohebi

Fue hasta después que se hizo viral el video de la celebración, que muchos aficionados en redes sociales comenzaron a pedir la expulsión del futbolista del Mundial, puesto que hizo un gesto como si estuviera tomando un arma y comenzó a disparar hacia todos los que estaban en la grada, algo que encendió alarmas.

“Mohammad Mohebi anota y de inmediato hace el gesto de disparar con los dedos directamente hacia los iraníes que agitan la bandera del León y Sol en las gradas. No es una celebración. Una amenaza directa. El títere de la República Islámica en el campo acaba de mostrar exactamente a quién sirve y no es al pueblo real de Irán”, escribe el usuario Alexander Shobani en “X”. Alexander Shobani

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🚨 DISGUSTING.

Mohammad Mohebi scores and immediately does the finger-gun shooting gesture straight at Iranians waving the Lion & Sun flag in the stands.

Not a celebration. A direct threat.

The Islamic Republic’s puppet on the pitch just showed exactly who he serves and it’s not… pic.twitter.com/8lIXJJcvcy — AlexanderSobhani (@xandersobhani) June 16, 2026

Y es que cabe mencionar que respecto al tuit citado anteriormente, los iraníes en la tribuna mencionan que la FIFA les habría confiscado las banderas de sol y león por “razones políticas”, por lo que el hecho de que el futbolista haya hecho esto en tierras estadounidenses han solicitado que sea expulsado del Mundial de manera inmediata.

En síntesis

El futbolista Mohammad Mohebi anotó el gol del empate 2-2 para Irán ante Nueva Zelanda.

anotó el gol del empate 2-2 para ante Nueva Zelanda. Aficionados exigen la expulsión de Mohebi del Mundial por un gesto violento hacia las gradas.

del Mundial por un gesto violento hacia las gradas. La FIFA confiscó banderas de sol y león a la afición por razones políticas.