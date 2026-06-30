En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Suecia se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.
Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.
Los hombres dirigidos por Graham Potter vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.
La alineación de Francia vs. Suecia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembele
- Michael Olise
- Désiré Doué
- Kylian Mbappe
- DT: Didier Deschamps
La alineación de Suecia vs. Francia
- Jacob Zetterström
- Gustaf Lagerbielke
- Victor Lindelöf
- Gabriel Gudmundsson
- Yasin Ayari
- Jesper Karlström
- Elliot Stroud
- Alexander Bernhardsson
- Anthony Elanga
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak
- DT: Graham Potter