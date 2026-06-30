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Mundial 2026

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Suecia por los 16vos de final del Mundial 2026

Los Bleus y los Auriazules se enfrentan por una nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica.

Francia y Suecia se miden por una nueva fase del Mundial 2026
© Getty ImagesFrancia y Suecia se miden por una nueva fase del Mundial 2026

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Suecia se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.

Los hombres dirigidos por Graham Potter vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

La alineación de Francia vs. Suecia

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembele
  • Michael Olise
  • Désiré Doué
  • Kylian Mbappe
  • DT: Didier Deschamps

La alineación de Suecia vs. Francia

  • Jacob Zetterström
  • Gustaf Lagerbielke
  • Victor Lindelöf
  • Gabriel Gudmundsson
  • Yasin Ayari
  • Jesper Karlström
  • Elliot Stroud
  • Alexander Bernhardsson
  • Anthony Elanga
  • Viktor Gyökeres
  • Alexander Isak
  • DT: Graham Potter
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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