Los Bleus y los Auriazules se enfrentan por una nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Suecia se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.

Los hombres dirigidos por Graham Potter vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

La alineación de Francia vs. Suecia

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembele

Michael Olise

Désiré Doué

Kylian Mbappe

DT: Didier Deschamps

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La alineación de Suecia vs. Francia