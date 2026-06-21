España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda jornada del Grupo H en el Estadio Atlanta.

Este domingo 21 de junio comienza una nueva jornada del Mundial 2026 y hoy se disputan cuatro partidos. Uno de ellos tiene como protagonistas a España y a Arabia Saudita, selecciones que se enfrentan a partir de las 10:00hs (CDMX) en el Estadio Atlanta.

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Por el lado de La Roja, España igualó de manera sorprendente por Cabo Verde 0-0. Ahora el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene la obligación de buscar el triunfo para no complicarse la clasificación. Por otra parte, Lamine Yamal es titular por primera vez.

Con respecto al combinado asiático, Arabia Saudita empató 1-1 con Uruguay en el debut de la Copa del Mundo. Los Verdes consiguieron un buen resultado en la primera jornada, pero ahora se enfrentará a la selección que teóricamente es más fuerte del Grupo H.

La alineación de España

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri Hernández

Dani Olmo

Pedri González

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

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La alineación de Arabia Saudita