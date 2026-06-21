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Mundial 2026

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones confirmadas de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda jornada del Grupo H en el Estadio Atlanta.

Lamine Yamal, la figura de España
© Getty ImagesLamine Yamal, la figura de España

Este domingo 21 de junio comienza una nueva jornada del Mundial 2026 y hoy se disputan cuatro partidos. Uno de ellos tiene como protagonistas a España y a Arabia Saudita, selecciones que se enfrentan a partir de las 10:00hs (CDMX) en el Estadio Atlanta.

Por el lado de La Roja, España igualó de manera sorprendente por Cabo Verde 0-0. Ahora el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene la obligación de buscar el triunfo para no complicarse la clasificación. Por otra parte, Lamine Yamal es titular por primera vez.

Con respecto al combinado asiático, Arabia Saudita empató 1-1 con Uruguay en el debut de la Copa del Mundo. Los Verdes consiguieron un buen resultado en la primera jornada, pero ahora se enfrentará a la selección que teóricamente es más fuerte del Grupo H.

La alineación de España

  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Rodri Hernández
  • Dani Olmo
  • Pedri González
  • Lamine Yamal
  • Álex Baena
  • Mikel Oyarzabal

La alineación de Arabia Saudita

  • Mohammed Al-Owais
  • Ali Lajami
  • Saud Abdulhamid
  • Moteb Alharbi
  • Abdulelah Al-Amri
  • Hassan Al-Tambakti
  • Nasser Al-Dawsari
  • Musab Al-Juwayr
  • Abdullah Al-Khaibari
  • Salem Al-Dawsari
  • Feras Al-Brikan
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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