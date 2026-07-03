La Albiceleste y los Tiburones Azules se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Cabe recordar que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni arriba a este compromiso tras ser líder del Grupo J con 9 puntos luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania. El cuadro sudamericano buscará seguir avanzando de instancia.

En tanto, el cuadro al mando de Pedro Brito accedió a esta instancia tras sorprender al mundo y quedar segundos en el Grupo H tras empatar los tres partidos: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. El conjunto africano quiere seguir dando sorpresas en el torneo.

La alineación de Argentina vs. Cabo Verde

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Thiago Almada

DT: Lionel Scaloni

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La alineación de Cabo Verde vs. Argentina