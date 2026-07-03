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Mundial 2026

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de Final del Mundial 2026

La Albiceleste y los Tiburones Azules se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Argentina y Cabo Verde se miden por una nueva jornada del Mundial 2026
© Getty ImagesArgentina y Cabo Verde se miden por una nueva jornada del Mundial 2026

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni arriba a este compromiso tras ser líder del Grupo J con 9 puntos luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania. El cuadro sudamericano buscará seguir avanzando de instancia.

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En tanto, el cuadro al mando de Pedro Brito accedió a esta instancia tras sorprender al mundo y quedar segundos en el Grupo H tras empatar los tres partidos: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. El conjunto africano quiere seguir dando sorpresas en el torneo.

La alineación de Argentina vs. Cabo Verde

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Rodrigo De Paul
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • Thiago Almada
  • DT: Lionel Scaloni

La alineación de Cabo Verde vs. Argentina

  • Vozinha
  • Steven Moreira
  • Roberto Lopes
  • Diney Borges
  • Sidny Cabral
  • Kevin Lenini
  • Deroy Duarte
  • Jamiro Monteiro
  • Ryan Mendes
  • Jovane Cabral
  • Livramento
  • DT: Pedro Brito
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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