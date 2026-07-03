Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.
Cabe recordar que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni arriba a este compromiso tras ser líder del Grupo J con 9 puntos luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania. El cuadro sudamericano buscará seguir avanzando de instancia.
En tanto, el cuadro al mando de Pedro Brito accedió a esta instancia tras sorprender al mundo y quedar segundos en el Grupo H tras empatar los tres partidos: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. El conjunto africano quiere seguir dando sorpresas en el torneo.
La alineación de Argentina vs. Cabo Verde
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Thiago Almada
- DT: Lionel Scaloni
La alineación de Cabo Verde vs. Argentina
- Vozinha
- Steven Moreira
- Roberto Lopes
- Diney Borges
- Sidny Cabral
- Kevin Lenini
- Deroy Duarte
- Jamiro Monteiro
- Ryan Mendes
- Jovane Cabral
- Livramento
- DT: Pedro Brito