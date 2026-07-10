La estrella de los 'Rossocrociati' no disputará los cuartos de final y es una pérdida sensible para su Selección.

La Selección de Suiza buscará amargarle su última Copa del Mundo a Lionel Messi, al que cruzará este sábado en los cuartos de final contra Argentina. El “10” viene teniendo un torneo espectacular y llega entonado al choque contra los europeos. Sin embargo, para intentar vencer a la leyenda, ellos no tendrán a “su propio Messi”.

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Para el enfrentamiento del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Kansas City, los ‘Rossocrociati’ no podrán contar con su estrella Johan Manzambi, la principal arma ofensiva. El propio entrenador de Suiza lo confirmó de esa manera en la conferencia previa al encuentro, donde aseguró que la joya no llegará a estar en condiciones aptas.

El atacante de la escuadra rojiblanca sufrió una contusión en la rodilla izquierda hace dos partidos, con la buena noticia de que los estudios no arrojaron un parte más grave. Sin embargo, ese golpe recibido ante Argelia no le permitió estar en octavos ante Colombia, y también lo marginará de los cuartos de final de este sábado con Argentina.

El momento de la lesión de Johan Manzambi [Foto: Getty]

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Quién es Johan Manzambi, la figura de la Selección de Suiza:

Para quienes no lo conocen, Johan Manzambi es lo que tradicionalmente se llama un volante “box-to-box”, con despliegue total, mucho recorrido y llegada al área contraria. No obstante, Murat Yakin, entrenador de Suiza, expresó en una de sus entrevistas que también puede jugar de mediapunta o delantero por banda, por su admirable versatilidad.

El mediocampista ofensivo del elenco europeo tiene apenas 20 años de edad, es categoría 2005 y mide 1.82m de altura. Por haber nacido en Géneve, ciudad de Suiza, tiene la posibilidad de representar al país, aunque su familia más cercana es de origen africano. Su padre es procedente de República Democrática del Congo y su madre, de Angola.

Actualmente, Johan Manzambi pertenece al SC Friburgo de la Bundesliga de Alemania, donde tiene contrato vigente por otros cuatro años, hasta mediados de 2030. Pese a su juventud, el futbolista cuenta con 58 partidos jugados en Primera División a nivel clubes, con 9 goles y 11 asistencias aportados en 3954 minutos disputados en campo.

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La participación de Johan Manzambi con Suiza en el Mundial 2026:

En lo que va de la Copa del Mundo, la figura rojiblanca suma 4 presentaciones en la competencia, las primeras dos ingresando desde el banco y las otras dos siendo titular. En ese corto período, contribuyó con 3 goles y 2 asistencias: le marcó un doblete a Bosnia, dio gol y pase-gol ante Canadá, y finalmente gol ante Argelia. ¿Podrá Suiza suplir su baja ante Argentina?