Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.
Cabe recordar que el conjunto dirigido por Murat Yakin arriba a este compromiso tras ser líderes del Grupo B con 7 puntos luego de empatar con Qatar, y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. El cuadro europeo buscará seguir avanzando de instancia.
En tanto, el cuadro al mando de Vladimir Petkovic accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros tras caer ante Argentina, empatar con Austria y vencer a Jordania en el Grupo J. El cuadro africano quiere ser uno de los representantes del continente en Octavos de Final.
La alineación confirmada de Suiza vs. Argelia
- Gregor Kobel
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodriguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Denis Zakaria
- Johan Manzambi
- Dan Ndoye
- Ruben Vargas
- Breel Embolo
- DT: Murat Yakin
La alineación confirmada de Argelia vs. Suiza
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Aissa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Rayan Ait Nouri
- Ramiz Zerrouki
- Houssem Aouar
- Nabil Bentaleb
- Ibrahim Maza
- Fares Chaibi
- Riyad Mahrez
- DT: Vladimir Petkovic