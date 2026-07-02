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Mundial 2026

¿Juega Riyad Mahrez? Las alineaciones confirmadas de Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026

Los Rossocrociati y los Zorros del Desierto se enfrentan por la tercera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Suiza y Argelia se miden por una nueva jornada del Mundial 2026
© Getty ImagesSuiza y Argelia se miden por una nueva jornada del Mundial 2026

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Murat Yakin arriba a este compromiso tras ser líderes del Grupo B con 7 puntos luego de empatar con Qatar, y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. El cuadro europeo buscará seguir avanzando de instancia.

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En tanto, el cuadro al mando de Vladimir Petkovic accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros tras caer ante Argentina, empatar con Austria y vencer a Jordania en el Grupo J. El cuadro africano quiere ser uno de los representantes del continente en Octavos de Final.

La alineación confirmada de Suiza vs. Argelia

  • Gregor Kobel
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodriguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Denis Zakaria
  • Johan Manzambi
  • Dan Ndoye
  • Ruben Vargas
  • Breel Embolo
  • DT: Murat Yakin

La alineación confirmada de Argelia vs. Suiza

  • Luca Zidane
  • Rafik Belghali
  • Aissa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Ait Nouri
  • Ramiz Zerrouki
  • Houssem Aouar
  • Nabil Bentaleb
  • Ibrahim Maza
  • Fares Chaibi
  • Riyad Mahrez
  • DT: Vladimir Petkovic
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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