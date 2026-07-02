Los Rossocrociati y los Zorros del Desierto se enfrentan por la tercera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Cabe recordar que el conjunto dirigido por Murat Yakin arriba a este compromiso tras ser líderes del Grupo B con 7 puntos luego de empatar con Qatar, y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. El cuadro europeo buscará seguir avanzando de instancia.

En tanto, el cuadro al mando de Vladimir Petkovic accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros tras caer ante Argentina, empatar con Austria y vencer a Jordania en el Grupo J. El cuadro africano quiere ser uno de los representantes del continente en Octavos de Final.

La alineación confirmada de Suiza vs. Argelia

Gregor Kobel

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodriguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Johan Manzambi

Dan Ndoye

Ruben Vargas

Breel Embolo

DT: Murat Yakin

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La alineación confirmada de Argelia vs. Suiza