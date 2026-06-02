¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Croacia vs. Bélgica por el amistoso internacional?

El atacante no jugará desde el arranque en el partido amistoso ante Croacia en la antesala del Mundial 2026.

Croacia y Bélgica ya tienen todo listo para enfrentarse este martes 2 de junio en uno de los amistosos internacionales más atractivos de la jornada previa al Mundial 2026. A poco del inicio del torneo, ambos seleccionados aprovecharán el encuentro para seguir ajustando detalles futbolísticos.

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En las últimas horas se confirmaron las alineaciones titulares y una de las grandes sorpresas pasa por la ausencia de Romelu Lukaku en el once inicial de Bélgica. El delantero arrancará el partido desde el banco de suplentes por decisión del entrenador.

De todas maneras, no se descarta que Lukaku pueda sumar minutos en el complemento, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico busca llevarlo de la mejor manera desde lo físico en esta recta final antes del Mundial.

Por su parte, las grandes figuras belgas como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois sí estarán desde el arranque en el encuentro que se disputará en territorio croata desde las 10:00 hs de la CDMX.

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La formación titular de Bélgica vs Croacia

Courtois

Saelemaekers

Theate

Ngoy

De Cuyper

Raskin

Onana

Tielemans (C)

De Bruyne

Doku

De Ketelaere

En sintesis