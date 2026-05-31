Las vacas sagradas de México que Javier Aguirre dejó afuera de la Copa del Mundo 2026

El Tri afrontará un nuevo Mundial sin algunos de los principales referentes que supieron ser indiscutidos en anteriores citas mundialistas.

Fin del misterio: Javier Aguirre anunció la lista de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Tri afronta esta cita mundialista con mucha ilusión por ser uno de los tres anfitriones y, al ver la convocatoria, hay motivos para ilusionarse.

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Esta lista cuenta con algunos viejos conocidos, como Guillermo ‘Memo’ Ochoa, pero sobre todo con una importante renovación respecto a la lista de Gerardo Martino en Qatar 2022. Ese duro revés en Medio Oriente abrió paso a un nuevo cliclo renovado y también significó el fin para algunos históricos.

Una de las vacas sagradas que no estará después de tres Copas del Mundo consecutivas será Héctor Herrera. No obstante, el Zorro no será el único referente en actividad que no integró el listado. A continuación, repasa los más importantes.

Las vacas sagradas que Javier Aguirre dejó sin Mundial 2026

Hirving Lozano (30 años)

Hirving Lozano no disputará su tercer Mundial consecutivo (Getty Images)

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El Chucky Lozano supo ser uno de los mejores representantes de la Selección Mexicana en el exterior y había sido parte importante en los Mundiales de 2018 y 2022. Sin embargo, el conflicto que tuvo en San Diego FC hizo que llegara sin ritmo futbolístico a esta Copa del Mundo y Javier Aguirre no lo convocó.

Héctor Herrera (36 años)

Hector Herrera eligió dar un paso al costado por su avanzada edad (Getty Images)

Herrera es uno de los referentes históricos del Tri y disputó tres Mundiales al hilo (2014, 2018 y 2022). Sin embargo, el propio mediocampista de Houston Dynamo dio un paso al costado para dar lugar a otros jugadores más jóvenes en el combinado nacional y no formó parte del proceso de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

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Jonathan Dos Santos (36 años)

Jonathan Dos Santos solo disputó el Mundial 2018 (Getty Images)

Otro histórico que no estará en 2026. Jonathan apenas pudo disputar el Mundial de Rusia 2018 junto a su hermano Giovani, pero fue importante de procesos históricos de la Selección Mexicana y tuvo una destacada trayectoria por Europa. En 2010 fue cortado por el propio Vasco Aguirre de la lista mundialista, pero en este caso su ausencia tiene que ver con que él mismo renunció al Tri en 2024.

Jesús ‘Tecatito’ Corona (33 años)

Jesus Corona en la Copa del Mundo de Rusia 2018 (Getty Images)

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El Tecatito no tendrá su revancha del Mundial pasado. En el mejor momento de su carrera, Corona sufrió una rotura de peroné y ligamentos del tobillo con Sevilla que lo dejó afuera de Qatar 2022. Ya en 2023, regresó a Rayados, pero no volvió a ser parte de los procesos del Tri y quedó afuera de esta lista por una decisión deportiva de Aguirre.

En síntesis