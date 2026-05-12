Leyendas del futbol mexicano estrenan "Un portero muy improbable"

Este jueves 14 de mayo llega a los cines “Un portero muy improbable”, una película coproducida por futbolistas como Raúl Jiménez y exjugadores como Héctor Moreno, Duilio Davino, Marco Fabián, Marc Crosas y Jorge Zamogilny. La apuesta de este metraje en el marco del Mundial 2026 va más allá del balompié, sino que muestra una mirada muy humana con respecto al autismo.

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La idea que se plasma en escena intenta recrear el entorno futbolístico con escenarios que recrean la pasión de este deporte, pero que combina lo novedoso de las reglas del juego en la Kings League, con el balompié tradicional que maneja un conjunto como Rayados de Monterrey; dos potencias que se unen para darle vida a la película.

Además, cuenta con apariciones especiales de figuras como Jorge Campos y Jaime Lozano; éste último que obtuvo una medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos y que además se ha encargado a nivel social de impulsar el tema del autismo, de cómo se vive y como sociedad cuál es la manera correcta de actuar, siendo parte fundamental en el desarrollo del personaje.

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“Jaime le da el toque de unión a la película entre los dos mundos y lo hace muy bien porque es real. En su vida él tiene un hijo en el espectro, ha sido muy vocal al respecto de visibilizar el tema y es un padre orgullosísimo. Al momento que tomas eso, que es una actitud genuina y le pides que eso que ya es en su vida, lo haga en la película sucede de manera muy natural”. Mike Ortiz (director) en Bolavip México

Una historia real en película

En entrevista exclusiva para Bolavip México, Danilo Guardiola, actor que interpreta a Martín, el protagonista de la historia, nos platica lo complicado que fue transmitir al público las vivencias de alguien que padece el Trastorno del Espectro Autista con apoyo de su director, Mike Ortiz, su familia y el propio, Jimmy Lozano.

“Sentí toda la responsabilidad de interpretar un papel tan complejo, tuve que prepararme tanto actoralmente como físicamente para representar de la manera correcta lo que vive Martín en su día a día, las dificultades que pasa, cómo afronta la situación. Y lo hice respetando a todas esas personas que viven en el espectro, haciendo esto con mucha empatía. No lo hice solo, mi mamá es maestra de educación especial y fue mágica esta coincidencia para que hiciéramos este equipo que me permitiera interpretarlo y que cobrara vida”. Danilo Guardiola

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¿Qué mensaje transmite?

Para ambos la idea de esta película es que llegue un mensaje de empatía a todos los seguidores y no seguidores del futbol, ya que este deporte tan sólo es el medio para que muchas historias como la de Martín tengan una voz más allá de lo que se vive a diario y en un contexto como lo es la Copa del Mundo, resuene no sólo en nuestro país sino a nivel mundial.

En síntesis