El equipo de Javier Aguirre cerró una fase de grupos perfecta y ahora va por la clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Muy pocos esperaban que la Selección Mexicana tuviera un rendimiento tan sólido en el Mundial 2026. Luego de un proceso con muchas dudas y críticas, el equipo dirigido por Javier Aguirre cambió completamente su imagen en la Copa del Mundo y cerró una fase de grupos que quedará en la historia del futbol mexicano.

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El Tri ganó sus tres partidos y terminó como líder de su grupo con puntaje ideal. Más allá de que todavía hay aspectos por corregir de cara a las rondas decisivas, conseguir tres victorias consecutivas en un Mundial ya es un logro de enorme valor.

Lo conseguido por el conjunto de Javier Aguirre fue único en todo el Mundial 2026. Ninguna otra selección logró finalizar la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles y, al mismo tiempo, mantener su arco invicto durante los tres encuentros disputados.

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Es decir, México fue el único equipo que ganó todos sus partidos sin recibir un solo gol, una marca inédita para el seleccionado nacional en la historia de las Copas del Mundo. Si bien hubo otros países como Francia y Argentina que también ganaron todos sus partidos, a ellos si le marcaron. España tampoco tiene goles en contra pero no ganó todos sus encuentros.

Ahora, sin embargo, comienza el verdadero desafío. La fase de grupos ya quedó atrás y el margen de error desaparece. En los cruces de eliminación directa cualquier equivocación puede costar la eliminación, y México tendrá una prueba muy exigente frente a Ecuador, selección que llega con la confianza en alza tras eliminar a Alemania.

¿Cuándo juega México vs. Ecuador por los dieciseisavos del Mundial 2026?

México y Ecuador se enfrentarán el martes 30 de junio desde las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Azteca, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará soñando con hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.

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