La predicción del Mundial 2026 por La Cabra de Bolavip: quién ganará entre México y Sudáfrica

Tras el suceso del pulpo Paul en Sudáfrica 2010, más de una década después llega un nuevo personaje para vaticinar lo que sucederá en la Copa del Mundo.

Es recordado por los aficionados del futbol, la mística del famoso pulpo Paul que predecía a la perfección los resultados del Mundial 2010. En aquella edición, el animal acuático pasó a la historia por su impresionante porcentaje de acierto, algo que se buscará repetir en la Copa del Mundo 2026 con La Cabra de Bolavip.

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La Cabra de Bolavip predijo una victoria de México sobre Sudáfrica

En una idea puramente exclusiva generada por Bolavip, bajo la creación de la Inteligencia Artificial, el animal es colocado delante de dos canastos llenos de pasto y su única misión es elegir un ganador del encuentro. Para el debut que tendrán este jueves la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca, La Cabra se decantó por una victoria del Tri.

🐐🇲🇽🇿🇦 De los creadores del Pulpo Paul llega… LA CABRA DE BOLAVIP.



La Cabra pronosticará al ganador de los partidos más importantes de la Copa del Mundo. Ya lo hizo sobre el debut mundialista. pic.twitter.com/iCZAB6gPhH — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 11, 2026

Para esta ocasión, vale destacar que no hay empate posible, por lo que se espera que, para las instancias en las que se disputen los encuentros a eliminación directa, La Cabra se termine inclinando por quien avanza de fase, sin la necesidad de especificar la forma.

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Para el encuentro de México y Sudáfrica, el local es el máximo favorito a quedarse con el compromiso. Por ser el dueño de casa, por presentar un equipo de mayor jerarquía al de su rival y por la necesidad de iniciar la competencia con el pie derecha, se espera que el pronóstico de La Cabra se cumpla con la labor bien realizada de los comandados por Javier Aguirre.

El horario del inicio del encuentro está pautado para las 13:00hs del Centro de México. Sin embargo, los espectadores podrán disfrutar de la ceremonia inaugural desde las 11:30hs con múltiples artistas de primer nivel encargados de brindar un show que promete ser inolvidable.

En síntesis

La Cabra de Bolavip es el animal con Inteligencia Artificial que predice resultados mundiales.

es el animal con Inteligencia Artificial que predice resultados mundiales. El animal pronosticó una victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural.

ante Sudáfrica en el partido inaugural. México y Sudáfrica debutarán este jueves en el Estadio Azteca por el Mundial.