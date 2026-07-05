El periodista mexicano sorprendió a todos con su promesa si el Tri logra hacer historia ante los europeos en el Mundial.

México quiere seguir haciendo historia y hacer valer su localía en el Mundial 2026. Después de un gran rendimiento en los primeros cuatro partidos, el equipo ahora apunta a dar otro golpe y meterse en los cuartos de final, en una campaña que ilusiona a todo el país.

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Desde las 18:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Javier Aguirre va por su quinta victoria al hilo ante Inglaterra, en un duelo que aparece como el más exigente hasta el momento del torneo. El rival promete máxima dificultad, pero el ambiente es de confianza total.

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La ilusión es gigante y las promesas comienzan a aparecer en la previa de un partido que puede marcar un antes y un después. El plantel tiene mucha confianza y el sueño de seguir avanzando está cada vez más cerca.

En ese contexto, el reconocido periodista mexicano Andrés Vaca lanzó una promesa que no pasó desapercibida. A través de una respuesta en redes sociales, escribió: “Me hago el corte de pelo del jugador que haga el gol de la victoria”, en referencia a una publicación de un usuario que ya había anticipado promesas similares si México lograba avanzar.

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El gesto del periodista generó repercusión inmediata entre los aficionados, que tomaron la declaración como una muestra más del entusiasmo que rodea al partido.

¿Qué necesita México hoy?

México debe ganar para clasificar directamente a cuartos de final, perdiendo quedará eliminado, mientras que en caso de empate habrá tiempo extra y, si la igualdad persiste, definición por penales.

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