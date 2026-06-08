Brasil debuta en el Mundial 2026 el próximo sábado 13 de junio frente a Marruecos, pero lo más probable es que Neymar no llegue a estar.

Hace unos días la presencia de Neymar en el Mundial 2026 parecía una incógnita por su lesión en la pantorrilla. Sin embargo, con el correr de las horas, la situación con el crack del Santos ha mejorado y un informe de la Selección de Brasil ha dado aún más esperanzas.

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Después de hacerse nuevos estudios este lunes tras confirmarse su lesión en la pantorrilla de la pierna izquierda, la Selección de Brasil emitió un comunicado en el que transmitió que Neymar está evolucionando de sus molestias físicas.

“El futbolista Neymar se sometió a una resonancia magnética este lunes. La prueba reveló una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por el equipo médico de la selección brasileña”, detalló el comunicado.

Recordemos que Brasil confirmó el pasado 28 de mayo la lesión de Neymar y que el crack tardaría entre dos y tres semanas para recuperarse. Ya transcurrió una semana y media desde ese plazo, por lo que el jugador estaría atravesando sus últimos días de rehabilitación.

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Neymar en el amistoso de Brasil ante Panamá (Getty Images)

En los días posteriores a la confirmación de la lesión existía la posibilidad de que Neymar sea cortado de la nómina de la verdeamarelha. Sin embargo, Carlo Ancelotti se encargó de eliminar los rumores y minimizó la situación que atraviesa el crack brasileño.

¿Cuándo debuta Brasil?

Brasil debuta en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio frente a Marruecos y parece complejo que Neymar sume algunos minutos en el partido, pero para el segundo juego frente a Haití del 19 de junio el futbolista del Santos ya debería estar recuperado.

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En síntesis