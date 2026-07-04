El DT del 'Tri' tiene cuatro jugadores para dos puestos a horas de los octavos de final. La última información.

No hay margen de error para México de cara al siguiente desafío que viene este domingo en la capital. El anfitrión se verá las caras ante Inglaterra, otro candidato a ganar el título, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro que clasifica a uno y elimina al otro, el ‘Tri’ busca tener todo listo para poner lo mejor.

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El cuerpo técnico de la Selección Mexicana sabe que cualquier equivocación significaría quedar afuera tempranamente. Por ello, es necesario planificar todo al detalle. Así, Javier Aguirre contempla dos dudas en el equipo que saldrá al campo de juego del Estadio Azteca para enfrentar a los de Thomas Tuchel, en el quinto partido del torneo.

El director técnico de la escuadra nacional no piensa irse a un planteo conservador ante Inglaterra, sino mantener el estilo que viene dándole resultados en el Mundial 2026. Por ello, tiene 9 de once jugadores confirmados para iniciar el juego de octavos de final de este domingo en Ciudad de México, con dos restantes por completar.

México depende de las decisiones de Javier Aguirre [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información brindada por Claro Sports, que viene teniendo exclusivas de la formación, el primer interrogante es César Montes o Edson Álvarez. El ‘Vasco’ todavía no decidió si mantendrá al zaguero titular en el once, o si vuelve a incluir en su lugar al volante como central, tras su suplencia en el último partido de México.

Por otra parte, en la línea del centro del campo, la segunda cuestión es Luis Romo o Brian Gutiérrez, elección que también está por confirmarse y aún no tomada. El mediocampista que viene siendo de la partida ha sido uno de los más cuestionados por la afición, y genera dudas en el estratega sobre si respaldarlo o cambiarlo ante Inglaterra.

Bajo estas circunstancias, la probable alineación de México ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se perfila para salir de la siguiente manera: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes o Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo o Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.