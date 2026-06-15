Federico Viñas causó polémica con su declaración después del empate de Uruguay vs Arabia Saudita

Uruguay era el equipo favorito para ganar el partido de hoy ante Arabia Saudita, lamentablemente el cuadro uruguayo comenzó con el marcador abajo y logró conseguir el empate que los pone como primeros del Grupo H, pero las sensaciones que dejó en Federico Viñas no fueron las mejores de cara a su segundo partido.

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En esta ocasión Marcelo Bielsa decidió hacer cambios en la delantera y aún cuando los resultados que le dio Rodrigo Aguirre en duelos amistosos fueron buenos, en esta ocasión decidió que el jugador del Real Oviedo fuera de inicio y al futbolista de Tigres le dio sólo el tiempo añadido para poderle resolver en menos de 7 minutos.

Las palabras de Federico Viñas

Ante ello, Viñas dio declaraciones donde no sólo evidenció que sus errores hicieron que el portero de Arabia Saudita fuera figura, mas no sus actuaciones, sino que además la manera en la que señaló el tema de su posición natural y cómo lo modificó Bielsa, pone a pensar que fue una indirecta para su estratega para el siguiente duelo.

“Hay una sensación de amargura, tristeza, tuvimos muchas chances, no estuvimos finos, hicimos figuras al arquero de ellos (Arabia Saudita), de calentura más que nada. En lo personal me sentí muy bien, el segundo tiempo me sentí más cómodo porque es mi posición natural, pero uno trata de ayudar en lo que pida el entrenador” Federico Viñas en DSPORTS Uruguay

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Pese a que todas las selecciones de su grupo sumaron sólo 1 punto se quedan en la primera posición de la tabla, por lo que con lo mostrado hoy y tomando en cuenta sus palabras se desconoce si ante Cabo Verde tendrá la misma oportunidad de ir como titular, ya que no se pueden permitir perder más puntos en esta fase de grupos.

En síntesis